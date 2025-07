Caso Juliana Marins: polícia da Indonésia apura se houve negligência

Juliana Marins caiu no dia 20 de junho - Foto: Reprodução

O caso de Juliana Marins - jovem que morreu após sofrer uma queda no vulcão do Monte Rinjani, em Lombok, na Indonésia, durante uma trilha - será investigado para apurar se houve negligência. A investigação foi iniciada pela Unidade Criminal da Polícia Nacional da Indonésia e confirmada pela Polícia Sub-Regional de East Lombok, nesta terça-feira, 1º.

O corpo de Juliana foi embarcado no Aeroporto I Gusti Ngurah Rai, em Bali, e deve chegar a São Paulo ainda nesta terça, de onde partirá para o Rio de Janeiro, conforme informações da companhia responsável pelo voo, a Emirates.

“Já ouvimos várias testemunhas, incluindo o organizador da trilha, o guia, o carregador e policiais florestais”, afirmou o inspetor assistente sênior I Made Dharma Yulia Putra.

Em ação conjunta com especialistas da Embaixada do Brasil, os agentes da polícia indonésia realizaram uma inspeção nos arredores do vulcão Rinjani, onde ocorreu o acidente. A chefe do Parque Nacional de Rinjani, Lidya Saputro, também confirmou que todos os protocolos de segurança existentes estão sendo avaliados.