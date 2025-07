Família de Juliana Marins entra na Justiça e solicita nova autópsia

A jovem brasileira que morreu após uma queda no vulcão do Monte Rinjani - Foto: Reprodução | Instagram

A família de Juliana Marins - a jovem brasileira que morreu após uma queda no vulcão do Monte Rinjani, na Indonésia, no dia 20 de junho- foi à Justiça para pedir a realização de uma nova autópsia em seu corpo.

“Com o auxílio do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança (GGIM) da Prefeitura de Niterói, acionamos a Defensoria Pública da União (DPU-RJ), que imediatamente fez o pedido na Justiça Federal solicitando uma nova autópsia no caso da minha irmã, Juliana Marins”, informou Mariana Marins, irmã de Juliana, pelo perfil no Instagram dedicado às atualizações sobre o caso.

“Acreditamos no Judiciário Federal brasileiro e esperamos uma decisão positiva nas próximas horas”, completou Mariana.

O corpo de Juliana ainda está na Indonésia à espera do traslado para o Brasil.