Golpista usa IA para se passar por secretário de Estado dos EUA

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio - Foto: Drew Angerer/Getty Images North America/Getty Images

Uma fraude sofisticada envolvendo inteligência artificial permitiu que um golpista se passasse pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e estabelecesse contato com autoridades de alto escalão tanto dos Estados Unidos quanto de outros países. A denúncia foi publicada nesta terça-feira, 8, pelo jornal Washington Post.

Segundo a reportagem, ao menos cinco figuras de destaque foram alvo do esquema, incluindo três chanceleres estrangeiros, um governador americano e um parlamentar. As tentativas de comunicação ocorreram por meio de mensagens de voz e textos falsificados que imitavam não só a voz de Rubio, como também seu modo de se expressar por escrito.

As informações constam em um telegrama do Departamento de Estado, datado de 3 de julho, ao qual o jornal teve acesso. De acordo com o documento, o falso Rubio chegou a "deixar mensagens de voz no Signal para pelo menos dois indivíduos visados" e ainda enviou textos encorajando outros contatos a continuarem a conversa por meio da mesma plataforma.

A fraude teria começado em junho, quando foi criada uma conta no Signal com o endereço enganoso [email protected]. Utilizando esse perfil, o responsável pelo golpe entrou em contato com diplomatas e políticos nacionais e internacionais, conforme detalhado no telegrama. O principal objetivo do fraudador seria, segundo o documento oficial, "obter acesso a informações ou contas" pertencentes a integrantes do governo Trump.

Em resposta ao Washington Post, o Departamento de Estado limitou-se a afirmar que "realizaria uma investigação completa e continuaria a implementar salvaguardas para evitar que isso aconteça no futuro", sem entrar em detalhes sobre o conteúdo das mensagens ou identificar os envolvidos.

O alerta oficial orienta que diplomatas americanos comuniquem "qualquer tentativa de representação" ao Escritório de Segurança Diplomática, encarregado da apuração. Já as autoridades externas ao Departamento devem notificar o FBI por meio do Centro de Reclamações de Crimes na Internet.