Lula reage a tarifaço de Trump e manda recado: "À luz da lei"

Presidente Lula (PT) em discurso - Foto: Evaristo Sá | AFP

O presidente Lula (PT) reagiu a nova tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às exportações de produtos brasileiros. A medida foi anunciada nesta quarta-feira, 9, e começa a valer a partir de 1º de agosto.

Em nota divulgada à imprensa, o petista afirmou que responderá às elevações tarifárias unilaterais “à luz da lei brasileira” e diz que as medidas econômicas serão recíprocas, isto é, o país poderá adotar as mesmas medidas do governo americano.

Apesar da declaração, o presidente brasileiro ainda não anunciou nenhum aumento nas taxas de exportações americanas.

“O Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém”, relembrou o petista.

Lula também se posicionou sobre a defesa de Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e se manifestou favorável ao Judiciário brasileiro.

“O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais.”

O presidente também rebateu as críticas de Trump sobre as plataformas digitais. “No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática”.

E completou: “No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira”.

Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump apresentada em uma rede social, na tarde desta-quarta (9), é importante ressaltar:



Trump ataca: entenda tarifa de 50% imposta ao Brasil

A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

Na mensagem, Trump considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente americano diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.

Brasil lidera em maiores tarifas

O Brasil passou a ocupar o primeiro lugar no ranking de países com as maiores tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos.

Com a nova tarifa imposta ao Brasil, o país passa à frente de nações como Tailândia, Camboja e Myammar — todas com tarifas entre 35% e 40%.

Ao todo, os EUA já anunciaram sanções tarifárias unilaterais contra 20 países, sob a justificativa de pressão por acordos comerciais bilaterais.