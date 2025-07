Café, carnes e +: veja produtos que devem ficar caros após tarifaço de Trump

Grãos de café - Foto: Heckel Júnior | Divulgação

A nova tarifa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os produtos brasileiros anunciada nesta quarta-feira, 9, deve impactar setores econômicos estratégicos do país.

A medida, que entra em vigor no dia 1º de agosto, deve encarecer ao menos sete produtos brasileiros exportados para o país norte-americano, entre eles, está o café, produto que lidera em exportação.

Em seguida, aparecem na lista as carnes bovinas, o petróleo e o aço.

Produtos exportados que podem ficar mais caros nos EUA:

Café

Carnes bovinas desossadas e congeladas

Tabaco e bebidas alcoólicas;

Minério de ferro;

Açúcar;

Combustíveis e preparações de petróleo;

Cacau.

Na mensagem, Trump considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente americano diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.

E termina a carta dizendo: “Essas tarifas podem ser modificadas, para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país.

Café brasileiro lidera em exportações para EUA

O Brasil é o principal exportador de café dos Estados Unidos. Os grãos lideram as exportações, ficando atrás apenas de produtos florestais, como as madeiras, segundo dados do Ministério da Agricultura.