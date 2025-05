Filmes estrangeiros entram na mira do tarifaço de Donald Trump

Donald Trump alega que incentivos estrangeiros estariam enfraquecendo a indústria cinematográfica norte-americana. - Foto: Jim WATSON / POOL / AFP

O presidente Donald Trump anunciou a imposição de uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora dos Estados Unidos (EUA) e importados para o país, no último domingo, 4. O anúncio foi feito em uma publicação de noite em sua plataforma de mídia social Truth Social.

O norte-americano disse na postagem ter instruído o Departamento de Comércio e o Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) a impor a seguinte tarifa, com a justificativa que outros países têm atraído cineastas estúdios dos EUA para diversos territórios.

“A indústria cinematográfica americana está morrendo muito rápido. Outros países estão oferecendo todos os tipos de incentivos para atrair nossos cineastas e estúdios para longe dos Estados Unidos”, escreveu Trump em sua publicação.

“Portanto, autorizo ​​o Departamento de Comércio e o Representante Comercial dos EUA a iniciar imediatamente o processo de instituição de uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos em terras estrangeiras que chegam ao nosso país. QUEREMOS FILMES FEITOS NA AMÉRICA, NOVAMENTE!”, ressaltou o presidente.

Implicações da imposição tarifária

Ainda não está certo como tal tarifa seria imposta, visto que filmes são propriedade intelectual, não bens, portanto, representam um tipo de serviço que atualmente não está sujeito a tarifas.

Essa medida pode prejudicar a produção cinematográfica americana, uma vez que conforme o USTR observa, alguns serviços podem estar sujeitos a certas barreiras comerciais não tarifárias, como regulamentações e incentivos fiscais.

Muitas cidades estrangeiras ofereceram grandes isenções fiscais a estúdios de cinema e televisão para gravar filmes e séries fora de Hollywood. Isso levou um grande número de produções a transferir suas operações para locais como Toronto, no Canadá, e Dublin, capital da Irlanda.

Em resposta, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, propôs um crédito fiscal massivo para trazer a produção de volta a Hollywood.

“Hollywood e muitas outras áreas dos EUA estão sendo devastadas”, escreveu Trump. “Este é um esforço conjunto de outras nações e, portanto, uma ameaça à Segurança Nacional. É, além de tudo, mensagem e propaganda!”, reforçou o presidente.

Queda nas produções

Embora Hollywood esteja longe de ser devastada, a venda de ingressos de cinema estão em baixa nos Estados Unidos, já que o número de grandes filmes em cartaz caiu desde a pandemia, e os consumidores mudaram seus hábitos de assistir a filmes em plataformas de streaming para assistir em casa.

No total, as bilheterias norte-americanas faturaram um pouco menos de US$ 12 bilhões em 2018, antes de cair para pouco mais de US$ 2 bilhões em 2020, quando muitos cinemas foram fechados devido à pandemia de Covid-19.

Embora os cinemas tenham se recuperado, o número de lançamentos diminuiu e representa aproximadamente a metade do que era em 2019, já a bilheteria doméstica total não ultrapassou US$ 9 bilhões desde então.

Crescimento de plataformas de streaming

As redes de streaming são em grande parte de propriedade dos grandes estúdios de Hollywood, mas, com exceção da Netflix, levaram anos para dar lucro. O Disney+ acaba de registrar seu primeiro lucro, assim como o Max. Muitos outros serviços de streaming ainda não deram lucro.

Incentivo fiscal

A imposição de tarifas ou outras barreiras comerciais a produtos fabricados no exterior pode não facilitar os negócios dos estúdios de Hollywood. Muitos filmes e programas americanos são filmados em locações fora dos Estados Unidos.

Além de incentivos fiscais, muitos funcionários estrangeiros exigem salários mais baixos, o que torna a produção de alguns filmes mais economicamente viável.

Tarifas dos EUA sobre produtos importados

O presidente Donald Trump criticou duramente as barreiras comerciais não tarifárias impostas por outros países aos Estados Unidos, mas até agora limitou a retaliação americana às tarifas tradicionais sobre bens.

Recentemente, Donald Trump impôs uma tarifa universal de 10% sobre a maioria dos bens que entram nos Estados Unidos, implementou e depois adiou as tarifas “recíprocas” ainda mais substanciais sobre dezenas de outras nações.

Ele também impôs tarifas de 25% sobre aço, alumínio, automóveis, autopeças e alguns bens do Canadá e do México. E impôs uma tarifa massiva de 145% sobre as importações do Canadá.

Mas nenhuma dessas tarifas se aplica a serviços. Caso aprovadas, as tarifas sobre a produção cinematográfica, podem ser as primeiras.