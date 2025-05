Imposto de Renda 2025: confira mudanças e quem precisa declarar

O prazo para envio da declaração se estenderá até 30 de maio - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Falta menos de um mês para o fim do prazo da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. Este ano, a Receita Federal anunciou mudanças relevantes para os contribuintes. O prazo de envio vai até 30 de maio.

O contador Denilson Costa, professor e integrante do Labaratorio de Práticas de Gestão (LPG) da Estácio, conta que a obrigatoriedade da declaração inclui aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00, obtiveram rendimentos isentos e não tributáveis superiores a R$ 40.000,00 ou tiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440,00.

Também devem declarar os contribuintes que realizaram operações na bolsa de valores com soma de vendas acima de R$ 40.000,00, possuíam bens ou direitos de valor total superior a R$ 800.000,00, passaram à condição de residente fiscal no Brasil ou venderam imóvel residencial com opção pela isenção do IR.

“Para este ano temos como destaque a declaração pré-preenchida, que facilita o processo de preenchimento, a prioridade na restituição via Pix para quem optar por essa modalidade, o ajuste nos limites de obrigatoriedade e a alteração na tabela progressiva mensal, conforme estabelecido pela Lei nº 14.848/2024”, aponta Costa.

A Receita Federal recomenda que os contribuintes organizem seus documentos com antecedência e utilizem o programa gerador da declaração, a declaração no próprio site da Receita Federal ou o aplicativo "Meu Imposto de Renda" para facilitar o envio.

Atendimento gratuito:

Para auxiliar a população na declaração do imposto de renda e na resolução de questões fiscais, O Centro Universitário Estácio de Salvador, realiza atendimentos gratuitos no campus Gilberto Gil, no Stiep. No local, a partir do dia 02 de maio, professores realizarão palestras com objetivo de esclarecer dúvidas e atendimentos gratuitos, auxiliando na confecção da declaração e na resolução de pendências fiscais, como malha fina e tributos em atraso.



Nas terças, quartas e quintas-feiras, das 17h30 às 18h30, terão atendimentos 100% voltados à docentes da instituição que tiverem dúvidas sobre assunto.

O público geral será atendido às segundas-feiras, das 17h30 às 20h30, às terças e quartas-feiras, das 17h às 21h e também às sextas das 16h às 19h.