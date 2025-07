Wagner participa do lançamento de plano Safra da agricultura familiar

Jaques Wagner celebra financiamento da agricultura familiar. Bahia tem maior número de beneficiados. - Foto: Rafael Nunes | Divulgação

Foi lançado nesta segunda-feira, 30, no no Palácio do Planalto, em Brasília, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026. Com investimentos recordes, o evento contou com a presença do senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do Governo no Senado, ao lado do presidente Lula e do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

“É mais um momento da formação do compromisso do governo Lula, de toda a nossa equipe, com a agricultura familiar”, afirmou Wagner. “Para nós da Bahia, não preciso explicar, nós somos o estado com o maior número de famílias vivendo da agricultura familiar. Com esse plano, nossa gente que vive no campo e que quer viver no campo vai ter melhores condições”, completou.

Do valor total, R$ 78,2 bilhões são direcionados ao Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que neste ano completa 30 anos e teve um aumento de 47,5% nos recursos em relação ao último governo.

Redução de agrotóxicos

Este ano, o Plano Safra traz como novidade o decreto que institui o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pronara), que promove uma agricultura mais segura, sustentável e saudável. A política inclui o incentivo ao uso de bioinsumos, tema que contou com forte atuação do senador Jaques Wagner, relator no Senado do projeto de lei aprovado no fim de 2024 sobre o tema.

“O Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, tem um potencial extraordinário para liderar a produção de bioinsumos”, afirmou Wagner. Ele explica que esses produtos, como micro-organismos, biofertilizantes e extratos vegetais, são alternativas sustentáveis aos insumos químicos tradicionais.

Agricultura familiar na Bahia

A Bahia ocupa protagonismo nas políticas públicas voltadas ao campo. No último sábado, 28, o município de Itiúba foi palco do lançamento do projeto Sertão Vivo, uma parceria entre o Governo do Estado, o BNDES e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), da ONU.

O projeto investe R$ 300 milhões no semiárido baiano, beneficiando 75 mil famílias agricultoras com ações de convivência com a seca, sustentabilidade e geração de renda. Para o senador Jaques Wagner, que esteve na agenda de Itiúba, o Plano Safra e o Sertão Vivo são exemplos concretos de um governo que prioriza quem mais precisa.

“Governar bem é cuidar das pessoas que mais precisam. Esse é o compromisso do presidente Lula, da Bahia e de toda nossa bancada. Trabalhar pelo fortalecimento da agricultura familiar é cuidar do Brasil que alimenta o Brasil”.