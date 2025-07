Jerônimo lança projeto que deve impulsionar agricultura no semiárido

Governador durante lançamento do projeto sertão Vivo - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT)lançou neste sábado, 28, projeto Sertão Vivo - Semeando Resiliência Climática nas Comunidades Rurais do Nordeste, no município de Itiúba.

A iniciativa, que receberá R$ 300 milhões, tem o objetivo de impulsionar a agricultura familiar no semiárido baiano e deve alcançar mais de 300 mil famílias de 49 cidades.

Além disso, o chefe do Executivo estadual fez uma série de entregas nas áreas de educação, abastecimento de água, saúde e infraestrutura.

Na ocasião, o petista ainda inaugurou a ampliação e modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Ary Silva, com investimento superior a R$ 9 milhões.



Bahia Sem Fogo

Entre os atos realizados, está a assinatura do decreto que institui o Programa Bahia Sem Fogo, uma política pública voltada à prevenção, monitoramento e combate a incêndios florestais em áreas ambientalmente sensíveis.

“Estamos estruturando uma ação permanente de enfrentamento ao fogo, com planejamento, fiscalização e apoio técnico. É mais uma frente no cuidado com nossa biodiversidade”, destacou Jerônimo.

Outras ações

Foram inaugurados sistemas de abastecimento de água nas localidades de Tatu, Alagadiço da Puã, Limpos, Mata do Riacho e Agrovila, com investimentos que somam mais de R$ 1,5 milhão. Além disso, foi inaugurada a Unidade de Beneficiamento de Mel na comunidade de Várzea Formosa, fortalecendo a produção local.

Na área da saúde, o governador autorizou a construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos povoados de Picos e Sítio dos Moços.

Também foram entregues uma ambulância, um aparelho de ultrassonografia, dois kits odontológicos e diversos equipamentos hospitalares para o município.