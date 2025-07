Jerônimo sanciona orçamento da Bahia para 2026

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: José Simões/Ag A TARDE

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no último dia 17, foi sancionada nesta sexta-feira, 27, pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

A receita projeta, para o ano que vem, R$ 72 bilhões, sendo R$ 60 bilhões provenientes do tesouro estadual e R$ 12 bilhões de outras fontes. Desses valores, R$ 10,2 bilhões deverão ser voltados para investimento público, com foco em obras de infraestrutura, energia e educação.

A expectativa é de que a Bahia permaneça entre os estados com menor nível de endividamento do país, com uma relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida em 52%.

Projeção do PIB

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), pasta ligada à Seplan, prevê um crescimento de 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado. A projeção é feita com base nos investimentos estratégicos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Segundo o governo, a LDO 2026 terá como prioridades os eixos de assistência social e garantia dos direitos, o que inclui a implantação dos coletivos Bahia Pela Paz, além do fortalecimento do SUAS Bahia.

O fortalecimento de políticas voltadas para a educação e para a saúde também aparece como prioridade.