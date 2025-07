De movimento a partido? MBL quer 'salvar Brasil' com Missão

Coordenador do MBL, Renan Santos, e ex-deputado cassado Arthur do Val - Foto: Reprodução | YouTube

O Movimento Brasil Livre (MBL) atingiu nesta quinta-feira, 26, o número mínimo de assinaturas validadas pela Justiça Eleitoral para a criação do seu próprio partido político. A novidade foi anunciada nas redes sociais.

A nova sigla será batizada de “Missão”, conforme consta na publicação, e contou com 547.110 assinaturas até o início desta tarde para ser formalizada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Certifico, em atendimento ao disposto no art. 16 da Resolução-TSE nº 23.571/2018, que a agremiação em formação, PARTIDO MISSÃO, a fim de comprovar o apoiamento mínimo, até a data da emissão desta certidão, obteve o total de 547.326 apoio(s) no Brasil", diz o documento.

Veja post

Deste modo, o MBL poderá protocolar o pedido de registro do partido. A criação da nova legenda ainda depende da análise e aprovação do estatuto e da composição da direção nacional por parte do TSE.

Os membros do MBL ainda esperam que o partido seja regularizado a tempo de disputar as eleições de 2026.

Em Salvador, o vereador Sandro Filho (PP) é integrante do movimento. Procurado pelo Portal A TARDE, o edil não respondeu aos questionamentos até a publicação desta nota.

Partido Missão

Caso os trâmites sejam concluídos antes do pleito, a nova legenda adotará o número 14 nas urnas.

O intuito do partido é lançar candidatos para rivalizar com o presidente Lula (PT), se optar pela reeleição, e fazer cadeiras no Legislativo.

Integrantes do MBL

O movimento já possui a adesão de nomes do Legislativo federal e municipal, como o deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), o deputado estadual cassado Arthur do Val (SP), a vereadora Amanda Vettorazzo (União).

Essas personalidades participaram de uma live nesta tarde para comemorar as assinaturas para formalização do novo partido.