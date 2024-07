Alvo da Abin de Bolsonaro, Kim Kataguiri reage: “Não ficará impune”

Kim Kataguiri definiu o governo Bolsonaro como autoritário e persecutório - Foto: Divulgação

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) foi mais uma das vítimas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Segundo a Polícia Federal (PF), a chamada “Abin paralela” foi usada pelos bolsonaristas para espionar adversários políticos, incluindo o parlamentar paulista.

“Em relação ao PODER LEGISLATIVO, segundo a autoridade policial, foram identificadas ações clandestinas para “caçar podres” do Deputado Federal KIM KATAGUIRI (inclusive contra os seus assessores)”, diz o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), na decisão que ordenou a Operação Última Milha.

De posse dessa informação, Kataguiri reagiu, afirmando que a revelação é mais uma prova do “caráter autoritário e persecutório do governo Bolsonaro”.

“Ele estava mais preocupado em perseguir seus adversários políticos do que em governar o país. Não à toa, ele perdeu as eleições e entregou o Brasil de volta para o PT. Por isso, nós vamos tomar todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar todos aqueles que tomaram essas ações criminosas contra mim, meus assessores e meu mandato”, disse Kim.

