Projeto estadual promete impulsionar agricultura familiar no semiárido

Projeto Sertão Vivo será lançado no próximo sábado, 28 - Foto: Reprodução | GOVBA

A agricultura familiar do semiárido ganhará um novo incentivo no próximo sábado, 28, com o lançamento do projeto Sertão Vivo - Semeando Resiliência Climática nas Comunidades Rurais do Nordeste, no município de Itiúba, de iniciativa do governo da Bahia.

A novidade deve beneficiar pouco mais de 300 mil pessoas em 49 cidades baianas. e contará com recurso de R$ 252 milhões disponibilizados por meio de empréstimo solicitado pela gestão estadual.

Já o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que integra a iniciativa, injetará R$ 47 milhões no projeto, de forma não reembolsável.

"Este é um programa inovador e que vai contribuir para transformar a realidade do semiárido da Bahia. É uma das prioridades do governo Lula, dar condições para que as famílias que vivem no sertão possam melhorar de vida de forma sustentável e, ao mesmo tempo, estejam preparadas para as mudanças climáticas", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercandante.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), que estará presente no evento, considera a iniciativa como de longo alcance, a fim de melhorar as comunidades vulneráveis, por meio do combate à escassez hídrica, alimentar, além da geração de renda.

“O Sertão Vivo representa uma resposta concreta às necessidades do semiárido. Estamos falando de segurança hídrica, alimentar, geração de renda e dignidade. Queremos dar novas perspectivas para as populações rurais que convivem com os impactos diretos das mudanças climáticas”, disse.

O que é o Sertão Vivo?

O Sertão Vivo prevê a implantação de sistemas produtivos agrícolas resilientes ao clima semiárido, restauração de ecossistemas degradados e fortalecimento da produção agroecológica.

Para o diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, o Sertão Vivo nasce da necessidade de conviver com os efeitos da seca semeando resiliência climática em comunidades rurais.

“É um projeto que reconhece que viver no Semiárido não é resistir à seca, mas aprender a dialogar com ela. Nosso governador Jerônimo Rodrigues tem um olhar muito firme para o rural, e com esse projeto damos oportunidade àqueles que mais precisam. Vamos fortalecer o acesso à água, os sistemas produtivos, gerar renda, segurança alimentar e esperança para mais de 75 mil famílias no interior baiano”.



Saiba quais são os territórios contemplados

Bacia do Rio Grande;

Chapada Diamantina;

Irecê;

Itaparica;

Médio Rio de Contas;

Piemonte da Diamantina;

Piemonte Norte do Itapicuru;

Piemonte do Paraguaçu;

Recôncavo;

Sertão do São Francisco;

Sisal;

Sudoeste Baiano;

Velho Chico.

Ações previstas

Entre as ações previstas estão a construção de cisternas, barragens, sistemas de reuso e irrigação, além de sistemas agroflorestais (SAFs) com espécies nativas da caatinga – o chamado recaatingamento.

O projeto também investirá em capacitação e gestão do conhecimento, com foco na inclusão socioprodutiva e na redução das emissões de gases de efeito estufa.