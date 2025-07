Ex-chefe de gabinete da Seagri assume cargo em Brasília

Thiago Guedes assume cargo no Ministério da Agricultura - Foto: Divulgação

O ex-chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), Thiago Guedes, foi nomeado nesta segunda-feira, 30, para o posto de diretor-geral da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira -(CEPLAC), estrutura do Ministério da Agricultura.

Nos últimos anos, Thiago acumulou importantes experiências, como a implantação de políticas estruturantes, a exemplo do Plano de Agricultura de Baixo Carbono da Bahia, além de atuar na Câmara Setorial Nacional do Cacau e Sistemas Agroflorestais e na Câmara Setorial do Cacau da Bahia.

Thiago também foi secretário-geral da Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais.

Biografia

Natural de Itabuna, Thiago Guedes é formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Ele construiu sua carreira com foco em sistemas agroflorestais, agroecologia e sustentabilidade na produção de cacau.

Guedes também atuou em projetos fora da Bahia, colaborando no Pará e no Espírito Santo.