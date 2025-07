Trump taxa o Brasil em 50%: saiba os produtos mais exportados para os EUA

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Jim Watson/AFP

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados ao país, a partir de 1º de agosto, deve afetar diretamente a economia do Brasil, especialmente setores como industrial, agronegócio e Indústria Extrativa.

Conforme levantamento realizado pelo Portal A TARDE, com base em estatísticas oficiais do comércio exterior, entre os produtos mais exportados pelo Brasil aos EUA, entre janeiro e junho de 2025, estão matérias primas como óleos de petróleo e ferro-gusa. Há ainda alimentos como café, carne e sucos.

Confira o ranking dos produtos que o Brasil exporta para os EUA, segundo dados do Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC):

Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos (derivados) crus; Produtos semi-acabados de ferro ou aço não ligado; Café não torrado; Aeronaves e outros equipamentos; Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferroligas; Óleos combustíveis de petróleo; Carne de gado bovino fresca, refrigerada ou congelada; Demais produtor -indústria de transformação; Sucos de frutas ou de vegetais; Celulose e Instalações e equipamentos de engenharia civil e construção fabricada (exceto vidro).

| Foto: Jim Watson/AFP

Relação comercial BRASIL X EUA

No mesmo período, os Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial do Brasil, receberam US$ 20,02 bilhões em exportações brasileiras, de acordo com dados atualizados da balança comercial.

De janeiro a junho de 2025, as exportações brasileiras para os EUA avançaram 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado. As importações, por sua vez, avançaram 11,5% e somaram US$ 21,70 bilhões. Com isso, a balança comercial registrou déficit de US$ 1,67 bilhão no período, enquanto a corrente de comércio entre os dois países aumentou 7,9%, alcançando US$ 41,72 bilhões.

Tarifa de Trump

Trump anunciou na noite desta quarta-feira, 9, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

A nova taxação foi anunciada por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cobrança entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.

“Cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta”, comunica o chefe da Casa Branca.

Na mensagem, Trump considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente americano diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.

E termina a carta dizendo: “Essas tarifas podem ser modificadas, para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América.”