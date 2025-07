Grupo Lôro celebra 30 anos com shows de Jau e Tuca Fernandes

- Foto: Agência LK

O Grupo Lôro completa 30 anos em 2025 e vai comemorar a data com uma festa à altura da sua história. No dia 6 de setembro, a unidade da Praia do Flamengo será palco de um grande encontro entre música, boas lembranças e o melhor do lifestyle baiano. A partir das 18h, o público poderá curtir os shows de Jau e Tuca Fernandes, dois artistas que ajudaram a construir a trilha sonora da Bahia nas últimas décadas. A produção é da Feed Experience Hub e os ingressos já estão à venda no Sympla.



Mais do que uma comemoração, o evento foi pensado como uma experiência completa. Um fim de tarde especial, com vista para o mar, música ao vivo e aquele clima afetivo que só o Lôro consegue oferecer. Fundado em 1995 como uma barraca de praia em frente à casa da família, em Pedra do Sal, o Lôro nasceu do sonho de Lôro Melo e Rô Imbassahy e se transformou em referência em gastronomia e lazer na Bahia. Hoje, é o filho do casal, Pedro Imbassahy, quem lidera o grupo, mantendo viva a essência dos pais e conduzindo a marca por novos caminhos.

| Foto: Agência LK



“Mais do que uma festa, essa data é sobre a conexão que construímos com as pessoas ao longo dos anos. O Lôro sempre foi sobre encontros, sobre viver bons momentos à beira-mar. Essa celebração é um convite para reviver tudo isso”, destaca Pedro.

| Foto: Jair Mendonça Jr



Com unidades na Praia do Flamengo, Stella Maris, Praia do Forte, Pedra do Sal e Bahia Marina, o Grupo Lôro se consolidou como símbolo do estilo de vida baiano: boa mesa, vista para o mar, música ao vivo e encontros que ficam na memória.