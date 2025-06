Almacen Pepe expande atuação para organização de eventos

André, Matheus e Pepe Faro reforçam compromisso com a inovação e com o encantamento dos clientes - Foto: Arquivo pessoal

Celebrando dez anos e prestes a inaugurar uma unidade no Shopping Barra, o Almacen Pepe dá um novo passo: passa a oferecer serviços completos para organização de eventos. Para essa nova fase, os empresários Pepe e André Faro convidaram Alexandra Barreto para coordenar o projeto. “Ao unir decoração e buffet, nós facilitamos a vida do cliente, executando projetos de excelência e alto nível de aprovação”, conta Alexandra. Os eventos podem ser realizados nas unidades Horto Florestal e Barra, além de locais externos de todos os tamanhos.

Reconhecimento

Em cerimônia no Palácio Gustavo Capanema, no Rio, Vavá Botelho, diretor do Balé Folclórico da Bahia, recebeu do presidente Lula e da ministra Margareth Menezes a insígnia da Ordem do Mérito Cultural 2025. A honraria reconhece a contribuição da companhia afro-baiana para a cultura brasileira. Com 37 anos em agosto, o grupo já se apresentou em mais de 30 países e 300 cidades. “Somos embaixadores da cultura afro-brasileira no mundo e esse reconhecimento é motivo de orgulho para todos nós”, afirma Vavá.

Vavá Botelho representa o Balé Folclórico da Bahia na entrega da Ordem do Mérito Cultural | Foto: Divulgação

Náutica

Santiago Campo, presidente da Associação Náutica da Bahia (ANB), comemorou seu aniversário durante reunião com os organizadores do 1º Fórum Náutico Internacional da ANB. O encontro alinhou os detalhes do evento, que será realizado no dia 30, em Salvador. O evento visa ampliar o debate sobre a Cultura Náutica e a Economia do Mar, promover troca de experiências bem-sucedidas e fortalecer a imagem da Baía de Todos-os-Santos nesse setor ainda pouco explorado.

Santiago Campo, presidente da ANB, Andréa Chamusca e Pedro Costa, presidente do Conselho de Turismo | Foto: Arquivo pessoal

Influência

Monique Melo, CEO da Texto & Cia, representou a Bahia no lançamento da “Rede de Reputação & Influência”, a primeira comunidade nacional de negócios em comunicação compartilhada, composta por trinta empresas de excelência do Brasil. Para a executiva, participar dessa nova era de inovação e crescimento do segmento representa um reconhecimento importante aos 30 anos de dedicação da agência baiana ao setor.

Patrícia Marins e Monique Melo, no lançamento da Rede de Reputação e Influência | Foto: Arquivo pessoal

Nomeação

O advogado Geraldo Del Rei foi nomeado para Presidente da Comissão Especial de Direito Bancário da OAB-Ba. A nomeação foi oficializada pela Portaria n 0221/2025 e a posse realizada no dia 20/05/2025.

O novo presidente agradeceu a confiança da Presidente da OAB-Ba, Daniela Borges. Geraldo Del Rei exercerá o mandato no treino 2025 a 2027, para assumir esse desafio relevante na área do Direito, que regula às atividades e as relações entre as instituições financeiras, os cidadãos e as atividades empresariais.

Geraldo Del Rei assume a Presidência da Comissão de Direito Bancário da OAB-Ba | Foto: Arquivo pessoal

Imersão

Entre 24 de maio e 3 de junho, o chef Manoel Franklin e sua equipe realizam uma imersão profissional em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital paulista, participam da Celebra Show, voltada ao setor de festas, e da FISPAL, maior evento da indústria de alimentos e bebidas da América Latina. A agenda inclui também atividades culturais e gastronômicas. No Rio, o grupo vivencia experiências que fortalecem a formação da equipe do JAPU Gastronomia — espaço que integrará arte, cultura e alta gastronomia em Ilhéus, com inauguração prevista para o segundo semestre.

Chef Manoel Franklin conduz imersão estratégica em São Paulo e Rio de Janeiro | Foto: Arquivo pessoal

Reconhecimento

O médico e gestor Henrique Moraes Salvador Silva, presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei de Saúde, será homenageado com a Medalha Thomé de Souza – Cidadão Honorário de Salvador, em cerimônia no dia 11 de junho, às 18h, no Centro de Cultura da Câmara Municipal. A honraria reconhece sua contribuição à Bahia com a chegada da Rede Mater Dei, que fortalece o sistema de saúde regional e amplia o acesso a serviços de excelência. Com 42 anos de trajetória, Henrique Salvador também é imortal da Academia Nacional de Medicina.

Henrique Salvador recebe medalha por contribuição à saúde na Bahia | Foto: Arquivo pessoal

Contragolpe

Surge no Brasil o Movimento Contragolpe, liderado pelo advogado Vinicius Melo, em reação à perseguição de profissionais que defendem trabalhadores e vulneráveis. A iniciativa reúne advogados de todo o país contra a criminalização da advocacia popular. Bancos e grandes escritórios são acusados de usar o Judiciário como arma de retaliação econômica. O Manifesto do Contragolpe, escrito por Melo, fundamenta a ofensiva e propõe fortalecer a advocacia combativa. O lançamento será no sábado, às 19h, com transmissão ao vivo pelo Instagram @advprofviniciusmelo.

Expansão

A Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (ACBEU), único centro binacional reconhecido pela Embaixada e Consulados dos EUA na Bahia, inaugurou no dia 23 uma unidade do Educational Solutions em Vilas do Atlântico. Com investimento de R$ 700 mil, o núcleo amplia sua atuação na Região Metropolitana, oferecendo educação, cultura e orientação para intercâmbios internacionais. Jorge Novis, presidente da ACBEU, destaca o compromisso com o acesso à educação. Ticiano Cortizo, superintendente, diz que a escolha visa atender à demanda no Litoral Norte.

Solidariedade

A empresária Conceição Queiroz, em parceria com o Restaurante Lafayette, realiza nesta quinta-feira, às 12h30, o Almoço Beneficente Santo Antônio. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para ações solidárias e contará com a participação de convidados que apoiam causas sociais. A adesão custa R$ 210 e deve ser feita via pix para o número (71) 98335-0032, em nome de Sandra Fonseca de Oliveira. Toda a arrecadação será destinada ao Asilo Frei Lucas de Morais, além da montagem e distribuição de cestas básicas para idosos em situação de vulnerabilidade social cadastrados na Igreja Santo Antônio da Barra.

Aniversário

Hoje (27): Nilza Barude, Antônio Alberto Almeida, Ivete Sangalo, Lídice Góes, Fátima Fernandez, Nilo Augusto Coelho Filho, Ana Nascimento, Mariana Carneiro, Fernanda de Souza, Pedro Conde Tourinho, Márcio Meirelles

Amanhã (28): Maria Thereza Penedo, Fátima Moraes, Laurent Rezette, Gervásio Oliveira, Maurício Cohen,