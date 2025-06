Eventos Corporativos Made in Bahia

Paula Lacorte - sócia da Zum Brazil

A Bahia tem se destacado também na realização de eventos corporativos, e Salvador vem se firmando como um local atrativo para o turismo de negócios. Semanalmente dezenas de eventos dos mais diversos segmentos são realizados, atendendo a públicos heterogêneos. Certamente o Centro de Convenções de Salvador foi um divisor de águas, atendendo uma demanda reprimida e incentivando a chegada de eventos em diversos formatos, além de estimular que outros espaços em Salvador e Região Metropolitana, se estruturassem para receber um público exigente e sedento de informações.

Com investimentos públicos e privados em infraestrutura, além de atrativos naturais e culturais, Salvador se destaca no cenário nacional e internacional como sede de grandes eventos corporativos e empresariais, além de feiras e exposições, incentivando o crescimento de agências especializadas na gestão e produção destes eventos.

Dentre todos esses eventos corporativos, o Summit Made in Bahia certamente é um dos destaques. Idealizado pelo Business Bahia e realizado e produzido pela Zum Brazil e Zoom Imagem, como um encontro multissetorial, voltado aos principais gestores baianos, o Summit é uma celebração da economia baiana, reunindo empresas e empresários, combinando networking, palestras e ativações.

Com larga experiência nacional e internacional, a Zum Brazil, que nasceu na Bahia e completa 25 anos em junho, tem muito orgulho do seu histórico de entregas como gestão e consultoria estratégica em eventos. A Zum entende eventos como negócios e a expertise vai desde o planejamento criativo, criação de campanhas e projetos, jornada digital, montagem e infraestrutura do início ao fim do evento - fazendo a diferença para pessoas, empresas e o planeta, mas o Summit Made in Bahia chegou para ocupar corações e mentes da nossa organização.

Não somente o propósito e o engajamento contagiante de todos que fazem parte do projeto, mas como um evento que entra para marcar o calendário empresarial baiano, promovendo conexões de valor e troca de conhecimento, estimulando em âmbito nacional, negócios e desenvolvimento econômico para a região Nordeste e para a Bahia. Nossa expectativa esse ano é de termos mais de 4.000 pessoas inscritas, 75 stands e centenas de empresas que acreditam no potencial da nossa região.