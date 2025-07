Trapiche Barnabé reabre como polo multifuncional de eventos e economia

- Foto: Ricardo Prado

O Trapiche Barnabé reabre as portas na próxima quarta-feira, 16, como o mais novo polo multifuncional de arte, cultura, economia criativa e eventos da capital baiana. A reinauguração do espaço está prevista para às 17h, em um evento para convidados e autoridades.

De cara nova, o histórico edifício do Comércio de Salvador recém-finalizou todas as etapas de requalificação, e conta agora com novos ambientes, capazes de receber desde grandes shows e produções audiovisuais até casamentos, ativações de marca e encontros corporativos.

A requalificação, liderada pelo cineasta e empresário Bernard Attal em parceria com a Aldente Produções e Eventos, incluiu espaços adaptáveis, cozinha industrial, camarins, mezanino, elevador e banheiros climatizados, oferecendo estrutura completa para eventos de todos os portes. Devolvendo o patrimônio ao centro de ativações nacionais, o empreendimento inspira novos investimentos privados pela recuperação de edifícios históricos do país.

A nova programação cultural do Trapiche Barnabé está confirmada e inclui eventos como Festival Sangue Novo, Festival do Café, Zona Mundi, Flow. Pagogin, Biergarten, além de teatro, casamentos e confraternizações, reforçando o papel do Trapiche como ponto de encontro das artes, celebrações e negócios na capital baiana.

Serviço

Inauguração do Trapiche Barnabé

Data: 16 de julho

Abertura: à partir das 17h

Local: Avenida Jequitaia, Comércio – Salvador

Evento fechado para convidados