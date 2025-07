Flow Festival vai transmitir final da Copa do Mundo e terá shows

- Foto: Divulgação Agência LK

O Flow Festival acontece no dia 13 de julho, um domingo, a partir das 15h, no Trapiche Barnabé, no Comércio, em Salvador. O evento acontece no mesmo dia da final da Copa do Mundial de Clubes da FIFA 2025™️, que será transmitida ao vivo em telões instalados dentro do espaço. Além da exibição da partida, o público poderá participar de ativações ligadas ao universo do futebol, com jogos e experiências interativas.



A line-up reúne FBC, Afrocidade e O Kanalha. É a primeira vez que FBC e O Kanalha se apresentam no Flow. Afrocidade retorna ao palco do festival após participação em edição anterior.

| Foto: Divulgação Agência LK

Consolidado como um dos eventos de destaque no calendário cultural de Salvador, o Flow movimenta o Trapiche Barnabé e atrai um público diverso, reunindo música, oficinas, esporte e entretenimento em um mesmo espaço. A parceria com a Budweiser reforça a proposta do festival de conectar diferentes expressões culturais a momentos relevantes, este ano, com o Mundial de Clubes.

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla