Festival A TARDE FM traz diversidade e cultura para Salvador

O ativista e referência LGBTQIAPN+ na América Latina, Genilson Coutinho - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Grupo A TARDE apresentou oficialmente, na noite desta terça-feira, 9, o Festival A TARDE FM, que será realizado nos dias 30 e 31 de agosto, em Salvador. O evento celebra os 42 anos da rádio A TARDE FM e marca a inauguração da Arena A TARDE, um novo espaço multiuso na capital baiana, criado dentro da estrutura do jornal.

Representantes do cenário cultural baiano participaram do lançamento e destacaram a importância do evento e da nova arena para a cidade. Para o ativista e referência LGBTQIAPN+ na América Latina, Genilson Coutinho, o festival representa um avanço para a diversidade e a representatividade cultural em Salvador.

“É a primeira edição que a gente está inaugurando um espaço novo na cidade. A cidade tem um carinho de novos espaços e conseguindo um espaço no centro da economia baiana para trazer buscas de qualidade e não tem como não pensar em diversidade, né? Além de ser já um emprego, você traz artistas como Maria Gadú, Sanda de Sá, Márcio Clemente, Margareth Menes, isso é diversidade, a nossa música é muito legal", conta.

Genilson enfatiza a importância do festival para a comunidade LGBTQIAPN+ e a conexão com o Jornal A TARDE. “Nós vamos estar lá celebrando as nossas histórias no ícone como é o Jornal A TARDE. Você trazer um festival desse patrimônio da comunicação baiana e do Brasil é muito importante, então não tem como não ser diverso. É o povo que vai conhecer o novo espaço, são os artistas também que vão celebrar. Nós da comunidade LGBT com certeza estaremos lá porque nós estamos em todo lugar e por que não nesse festival do Jornal A TARDE?”

Ele também destaca o papel histórico da comunidade LGBTQIAPN+ dentro do jornal. “Então, quando você ganha um festival na cidade, nós também ganhamos, nós também ganhamos esse espaço porque tem muitos LGBTs na programação, na produção por trás. Então, é uma construção coletiva de pessoas diversas de um evento longo para a nossa cidade que a gente pode falar de comunicação sem falar do Jornal A TARDE na vida dos baianos", conclui.

George Vladimir, diretor de Arte e Fomento da Fundação Gregório de Mattos, falou sobre a relevância da rádio e do festival para a música baiana.



“É muito significativo que a A TARDE FM celebre seus 42 anos trazendo para a cidade um equipamento cultural que vai fomentar e divulgar e promover a nossa música. Nada mais criativo do que um espaço que era de imprensa, de comunicação, agora se tornou um espaço de evento. Porque a música sempre alimentou toda a produção de conteúdo da rádio e agora a rádio celebra esse aniversário abrindo um espaço de evento para a música", afirma.

George destaca também a diversidade e inovação que marcarão a programação. “A programação do festival acaba também espelhando tudo que sempre foi a programação da rádio. Uma programação diversa, voltada para um público diverso, eclético, baseado em criatividade e inovação. É um veículo de comunicação baiano, com DNA baiano, criado, o festival criado por baiano. Tem tudo para dar certo", completa.

Festival A TARDE FM

O quê: Festival A TARDE FM – Inauguração da ARENA A TARDE

Quando: 30 e 31 de agosto de 2025

Onde: ARENA A TARDE

Endereço: Rua Professor Milton Cayres de Brito, 204 – Caminho das Árvores

Atrações: Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Rael, Edson Gomes, Marcos Clement, Thathi e Banda Oliveira com participação especial de Margareth Menezes

Ingressos: À venda no site Ticket Maker

Apoios e Patrocínios

Apoio: Vitalmed

Apoio Institucional: UNIFACS

Patrocínio: TIM, Amstel e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.