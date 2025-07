Projeto cultural oferece diversas oficinas gratuitas no Carmo

Karmaleoa (Dj e Oficineira) - Foto: Enzo Angelo

Com o objetivo de promover capacitação profissional e contribuir com oportunidades e visibilidade para artistas da cena LGBTQIAPN+, prioritariamente sapatonas de Salvador, o projeto cultural "Circuito Furta-Cor", realiza oficinas gratuitas durante os meses de julho e agosto. Discotecagem, produção cultural, construção de personagens drags queen/kings, auto-imagem, elaboração de projetos culturais e prestação de contas, estão entre os temas contemplados.

As oficinas acontecem na Casa do Espanto, localizada na rua direita do Santo Antônio, nº 530. As inscrições devem ser feitas através de preenchimento do formulário disponível aqui, ou no Instagram do projeto. Dez porcento das vagas são reservadas para pessoas PCDs e todas as oficinas contam com tradução simultânea em LIBRAS.

Mariana Passos (idealizadora). Foto: Sharlene Melanie / DJ Karmaleoa. Foto: Enzo Angelo / Andressa Santa Lúcia (Drag Queen Towanda Verde Frita) Foto: Arquivo pessoal | Foto: Divulgação

Serão disponibilizadas 20 vagas por oficina, capacitando ao todo cerca de 120 pessoas LGBTQIAPN+, prioritariamente da comunidade sapatona, com faixa etária de 18 a 45 anos. Artistas, produtores culturais e entusiastas da cultura LGBTQIAPN+ residentes em Salvador, preferencialmente nos bairros do Centro Histórico e adjacências, também fazem parte do público-alvo.

Além da realização das oficinas gratuitas e com certificado de participação, o Circuito Furta-Cor vai ocupar diferentes espaços culturais nos bairros Santo Antônio, Dois de Julho e Pelourinho, com apresentações e performances de drags queens/kings, discotecagem, roda de conversa e exposição com produtos de empreendedoras LGBTQIAPN+, promovendo acesso democrático à cultura e capacitação. As ocupações artísticas vão ocorrer das 14h às 22h, com entradas gratuitas e em fluxo contínuo.

O projeto é uma iniciativa do Cineclube Furta Cor. O Circuito FurtaCor foi contemplado pelo edital Territórios Criativos – Ano II, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura e Governo Federal.

Confira a programação:

Oficinas:

1ª Oficina de Discotecagem - (ministrada por Karmaleoa): Dia 5/07, das 14:00h às 19:00h. Ementa: Introdução às técnicas de mixagem, seleção musical, uso de equipamentos, e criação de setlists.

Oficina de Produção e Empreendedorismo Cultural- (ministrada pela multiartista e produtora cultural Mariana Passos): Dia 05/07, das 09:00 às 12h. Ementa: Estratégias e estruturação de negócios culturais, captação de recurso e sustentabilidade, ecossistema empreendedor.

Oficina de Construção de Personagem Drag Queen e Drag King- (ministrada por Andressa Santalucia, a icônica Drag Queen/King Towanda Verde Frita). Dia 13/07, das 13h30 às 17h e dia 19/07, das 09 às 11h30, e de 13h30 às 17h. Ementa: Técnicas de maquiagem, criação de figurinos, desenvolvimento de persona e performance drag.

Oficina de Elaboração de Projetos Culturais e Prestação de Contas - (ministrada por Márcia Cardim). Dia 01/08, das 14h às 18h, e 02/08, de agosto, de 9h às 12h. Ementa: Escrita de projetos culturais, elaboração de orçamentos, e prestação de contas para editais e leis de incentivo.

Oficina de Auto Imagem- (Ministrada por Anthea Xavier). Dias 30 e 31/07, das 9:00 às 12h. Ementa: expressão visual, empoderamento através da imagem, técnicas de autorretrato e construção de portfólio visual.

2ª Oficina de Discotecagem: 12/07,(ministrada por Jerônimo Sodré) das 09 às 11:30 e 13:30 às 16:30. Ementa: Introdução às técnicas de mixagem, seleção musical, uso de equipamentos, e criação de setlists.

Ocupações Artísticas:

1ª Ocupação 26/07 – Sede Cooperativa Baiana de Teatro (Pelourinho);

2ª Ocupação 09/08 – Casa Preta (2 de julho);

3ª Ocupação 24/08 – Casa do Espanto (Santo Antônio Além do Carmo).