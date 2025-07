Cantora trans expõe caso com Filipe Ret: “Um gostoso”

Filipe Ret voltou a ter seus casos amorosos expostos publicamente nas redes sociais. Integrante da dupla Irmãs de Pau, a cantora trans Isma revelou que já se envolveu com o rapper famoso, que atualmente namora a influenciadora Agatha Sá.

“Eu não gosto de ficar expondo muito, mas tem um que ele não me pediu sigilo nenhum... Mas acho legal porque é um cara, tipo assim, que eu já vi que ele já ficou com outras trans, e ele não tem medo de falar. O Ret... Um gostoso”, disse ela, sem dar muitos detalhes sobre o affair.

Entretanto, internautas já estão cansados de saber que Ret costuma se relacionar sexualmente com mulheres trans e até busca introduzi-las como terceira pessoa para apimentar sua relação com a namorada.

EITA! A Isma, da dupla “Irmãs de pau”, revelando em entrevista que já ficou com o Filipe Ret e que ele não exigiu sigilo a ela. pic.twitter.com/h5CqGRl8wC — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) July 17, 2025

Amor livre

Na web, já vazaram algumas conversas do famoso com outras mulheres trans, sugerindo um ménage com ele e Agatha. Em março, o cantor foi exposto por uma moça, chamada Carolina Araújo, que revelou ter sido procurada para conseguir mulheres trans para ele.

“Hoje a mãe vai hablar… Vou mostrar como eu saí disso aqui [mensagem de Filipe Ret] para isso aqui [bloqueada pelo artista] com o Filipe Ret”, escreveu ela, compartilhando uma série de prints de conversas com o artista logo em seguida.

Nas mensagens, é possível notar o interesse de Ret em se relacionar sexualmente com mulheres trans, deixando bem claro sua preferência. “Tem amiga trans?”, perguntou ele na mensagem.

Entretanto, a conversa seguiu para outro rumo quando Creolina tentou cobrar um valor de comissão para apresentar essas garotas, deixando Filipe irritado. “Ele virou pra mim, na maior escrotidão, e falou: ‘Pagar você? Risos, esquece’. Me diminuindo como mulher”, disse ela.

“Ele dá tanto valor ao dinheiro dele que compra um carro para a mulher e não tem coragem de deixar um carro particular para levar o filho para a escola. Esse é o valor que ele dá ao dinheiro dele?”, concluiu.