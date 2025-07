Virginia Fonseca interage com jogador e web aponta affair

A famosa está solteira há alguns meses - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca mal terminou o casamento com Zé Felipe e os internautas já estão buscando um novo relacionamento para ela. A cantora começou a seguir o jogador Vinicius Jr no Instagram e interagiu com ele na web.

O atleta do Real Madrid não perdeu tempo e já curtiu algumas fotos recentes da famosa, incluindo uma de biquíni. A interação foi o suficiente para surgirem boatos de um possível affair entre os dois.

“Novo padrasto das Marias e do José”, brincou uma internauta. “Ai é assim mesmo, todo macho quando a mulher fica solteira, fica assim!”, afirmou outra. “O Vini não perde uma oportunidade”, reforçou uma terceira. “Deve estar pegando as escondidas, óbvio”, sugeriu mais uma.

Romance com amiga

Recentemente, surgiram boatos de que a loira estava vivendo um romance com sua amiga, Duda Freire. A informação foi desmentida pelas duas, que têm sido vistas frequentemente juntas após o término da influenciadora com o artista.

A informação chegou até as duas através de Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe, que leu uma notícia sobre o assunto em voz alta e fez as moças caírem no riso. “De onde as pessoas tiram isso?”, perguntou uma amiga de Virginia que também estava presente.

A mãe dos filhos do sertanejo ainda brincou com a situação e zoou Duda. “Gente, juro. Ela [Duda] estava muito tensa quando a gente começou a ler”, disparou ela, deixando claro que a relação das duas não passa de amizade.