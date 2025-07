Influenciadora é apontada como novo affair de Virginia Fonseca

Virginia está solteira desde o término com Zé Felipe - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca mal se separou do cantor Zé Felipe e os internautas já estão buscando um novo amor para ela. A loira curtiu uma festa ao lado da influenciadora Duda Freire, nesta terça-feira, 8, e alguns seguidores apontaram a moça como nova affair da ex-nora de Leonardo.

A informação chegou até as duas através de Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe, que leu uma notícia sobre o assunto em voz alta e fez as moças caírem no riso. “De onde as pessoas tiram isso?”, perguntou uma amiga de Virginia que também estava presente.

A mãe dos filhos do sertanejo ainda brincou com a situação e zoou Duda. “Gente, juro. Ela [Duda] estava muito tensa quando a gente começou a ler”, disparou ela, deixando claro que a relação das duas não passa de amizade.

Virginia e a amiga reagem a boato de que estariam vivendo affair pic.twitter.com/pVZ2u8f4UG — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) July 9, 2025

Término amigável

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe terminaram de forma amigável. O fim do casamento foi anunciado por ela em seu perfil do Instagram através de um post em colaboração com o artista.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, escreveu ela na legenda da publicação.

“Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias”, completou.

Os dois ficaram juntos por cerca de cinco anos e são pais de três crianças: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2 e José Leonardo, de apenas 10 meses de vida.