Atriz global termina noivado após adiar casamento

A artista está solteira - Foto: Reprodução | TV Globo

Erika Januza entrou para o time das solteiras nesta semana. Segundo fontes próximas ligadas à atriz global, ela terminou seu noivado com o educador social José Junior, após cerca de dois anos de relacionamento.

Os dois se conheceram durante as gravações da série Arcanjo Renegado, exibida no Globoplay, e assumiram o namoro publicamente em julho de 2023. Eles ficaram noivos no mesmo ano e programaram o casamento para 2024.

Entretanto, a cerimônia acabou sendo adiada pelo casal e não tinha data definida. “Foi adiado porque a vida ficou corrida. Dava para ter vivido 2024 em dois anos, de tanto que foi corrido. Estava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Isso é muito positivo. Não sei se o casamento sai neste ano ainda…”, disse a famosa em entrevista à revista Quem.

Rainha de bateria

No carnaval deste ano, Erika se despediu do sambódromo e anunciou sua saída do cargo de rainha de bateria da Unidos do Viradouro. Em seu desabafo, a famosa contou que a decisão partiu por parte da própria escola de samba, que também possui a baiana Lore Improta como musa.

“Vou sentir muita saudade. Fui muito feliz aqui. Estou triste, mas é um ciclo que se encerra. A Viradouro me pediu o cargo. O cargo não é meu, eu sou só um instrumento”, disparou a artista.