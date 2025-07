Zé Felipe minimiza críticas sobre suas músicas: “Não é Djavan”

O cantor reagiu aos ataques que recebe na web - Foto: Reprodução | Instagram

Zé Felipe reagiu às críticas que recebe na web sobre as letras de suas canções. Convidado do programa Conversa Com Bial, da TV Globo, o cantor afirmou que as músicas que escreve são feitas para tocar em eventos e por isso não possuem uma letra tão marcante.

“Vejo que tem muita gente que fala assim: 'Olha essas letras de hoje'. Mas realmente é letra para festa. É letra para quando você está tomando um negócio ali, ou quando você está num carro de som”, disparou.

O filho docantor Leonardo ainda comparou seus hits com os do cantor Djavan. “Não é uma letra para você parar para escutar, igual um Djavan. É totalmente outra proposta”, concluiu.

Rejeição na Bahia

Recentemente, o artista sofreu uma onda de rejeição ao se apresentar no São João da Bahia. Atração surpresa da festa de Cruz das Almas, o famoso foi vaiado pelo público que estava presente no local.

Conforme a assessoria do artista, ele não tinha nenhum show marcado, mas queria participar dos festejos juninos da cidade, um dos mais famosos da Bahia. Nas redes sociais, o artista compartilhou momentos da apresentação, que seguiu normalmente.

Na mesma semana, ele foi detonado ao cantar no município de São Sebastião do Passé. Internautas fizeram reclamações nas redes sociais sobre o show, alegando que o artista utilizou playback efeitos para mudar a voz, conhecido como playback, durante toda a apresentação.

“Pov: Você foi no show do Zé Felipe, mas só entraram no palco o autotune e o playback”, escreveu uma usuária do Instagram. O post acabou repercutindo e recebeu uma série de comentários de outros internautas, que também criticaram a performance do ex-marido de Virginia Fonseca.