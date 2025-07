Cover de Marília Mendonça expõe Dona Ruth: “Humilhada”

A moça contou detalhes sobre o ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Cover da cantora Marília Mendonça, Lorena Alexandre usou suas redes sociais para expor uma situação delicada que viveu com Dona Ruth, mãe da sertaneja. A artista fez um post em seu perfil do Instagram e contou que foi processada e humilhada pela empresária.

“Fui processada, sim. A dona Ruth me pediu R$100 mil e tentou acabar com minha vida e carreira. Enquanto muitos estavam lá como “covers de estimação”, eu fui perseguida, humilhada, difamada — eu me calei”, disparou ela, revelando que o caso aconteceu em 2021.

A moça ainda afirmou que Ruth não aceitava que ela fosse cover de sua filha e se intitulasse como “cover oficial”, o que a fez discutir publicamente com a matriarca da família e João Gustavo, irmão da Rainha da Sofrência.

“R$100 mil? Eu nunca teria como pagar. O processo está em segredo de Justiça, então não posso falar mais. Mas deixo claro: aqui tem amor, respeito e entrega. Pela Marília, eu vou até o fim”, concluiu.

Post de Lorena no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Polêmica Dona Ruth

Recentemente, Ruth tem se envolvido em uma série de polêmicas com pessoas envolvidas com sua filha. Ela foi acusada de cobrar 50% do valor da indenização recebida pelas vítimas que também faleceram no acidente aéreo que matou a cantora.

“A Marília nem tinha sido enterrada e Dona Ruth já estava ligando para saber do seguro. O seguro não era dela, não era da Marília, eu estou com a documentação, o seguro era da empresa que alugava o avião”, disparou o jornalista Ricardo Feltrin em um vídeo no Youtube.

O valor do seguro era de um milhão de dólares, que convertido para o real totaliza R$ 5,4 milhões. Além de uma apólice que determinava o montante de 200 mil dólares para cada passageiro, cerca de R$ 1 milhão.

“Quando Dona Ruth descobriu que era um milhão de dólares, ela achou que era tudo dela. Chamou todo mundo e falou: ‘É o seguinte, eu fico com 50% desse valor, porque a Marília era a mais importante de todos’”, explicou.

Feltrin também revelou que Ruth alegou que todos estavam no avião por causa de Marília e ela entraria numa batalha judicial para conseguir parte do valor, caso eles não dessem por livre e espontânea vontade. Ao final, ela recebeu cerca de 500 mil dólares.

“Nenhuma vida é mais importante que outra [...] ela desvalorizou a vida das outras pessoas”, completou Feltrin, reforçando que apurou a história durante 4 dias em contato com familiares das vítimas do acidente.