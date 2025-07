Pensão de R$ 160 mil? Tia da filha de Neymar reage

Helena é filha de Neymar e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução | Instagram

Liriane Azevedo reagiu às especulações em torno do valor da pensão alimentícia de sua sobrinha, Helena, filha do jogador Neymar. Irmã de Amanda Kimberlly, a moça comentou em um post do Instagram, nesta terça-feira, 8, que afirmava que a garotinha recebia R$ 160 mil por mês.

“R$ 160 mil por mês, moradia, plano de saúde premium e estrutura de segurança completa”, dizia a publicação. Ciente do valor real depositado pelo craque do Santos, Liriane comentou diversos emojis de risada no post, sem dar muitos detalhes que confirmam ou desmentem o valor.

O post acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas. “Mais uma tentando fama às custas do Neymar e da criança”, disse uma. “Neymar é um bom pai para Helena, mas dentro do padrão de filho fora do casamento. Infelizmente não é a mesma coisa. São visitas esporádicas, o vínculo não é o mesmo, é uma verdade dolorida, mas real”, afirmou outra.

Presente luxuoso

Durante a festa de celebração do primeiro ano de vida de Helena, que aconteceu na última semana em São Paulo, Neymar deu um presente luxuoso à pequena. Segundo informações do jornalista Leo Dias, o atleta escolheu uma pulseira de brilhantes para a filha.

Apesar de não ter tido o valor divulgado, o presente é de uma marca de luxo e foi o mesmo ganhado por Mavie, primeira filha do atleta com a modelo Bruna Biancardi, que também é mãe da caçula do jogador, Mel, de apenas três dias de vida.

Neymar é pai de quatro filhos ao todo: Dvai Lucca, de 13 anos, fruto da relação com Carol Dantas; Mavie, 1, fruto do casamento com Biancardi; Helena,1, filha dele com Amanda Kimberlly e Mel, caçula dele e de Bruna.