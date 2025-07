Ex-Tiazinha deixa hospital com próteses de silicone nas mãos

A empresária removeu as próteses - Foto: Reprodução | Instagram

Suzana Alves recebeu alta hospitalar após realizar uma cirurgia de explante do silicone nos seios. A ex-Tiazinha deixou o hospital de São Paulo nesta terça-feira, 8, segurando as próteses de silicone nas mãos.

Em seu perfil do Instagram, a famosa celebrou a mudança e contou detalhes sobre o processo pós-operatório. “Saindo daqui, ó, do hospital, mega fofinha. Está frio aqui, 15 ºC aqui em Taubaté [interior de São Paulo]. com minha irmã. Estou toda inchada”, disparou.

“Estava aqui trocando de quarto porque, quando eu cheguei, eu estava em um quarto com três camas de solteiro e voltando eu percebi que vou ter de dormir praticamente sentada por três a quatro dias”, disse.

“Então, o hotel trocou a gente de quarto, pra um com uma cama de casal grande, porque tenho de dormir cheia de almofadas. Meu filho ficou com minha mama e posso ficar aqui tranquila passando por esse ciclo e esse processo tão sonhado e esperado na minha vida”, completou.

Motivação para o procedimento

Durante o bate papo com os seguidores, Suzana ainda revelou o que a motivou a realizar o procedimento estético. Ela contou que sentiu alguns sintomas por causa das próteses e tomou coragem após ver as amigas realizando a cirurgia.

“Depois de 26 anos e há seis anos eu já estava com muita vontade. Via minhas amigas fazendo explante e falava que eu também queria. Não queria meu corpo inflamado”, disse ele.

A empresária também afirmou que espera que seu corpo se desinflame. “Até a trombofilia eu estou desconfiada que acho que tive por conta do silicone. Você vai ver como tudo desinflama e muda na nossa vida”, concluiu.