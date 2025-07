Influencer +18 pode depor à Justiça no caso Neymar x Luana Piovani

Luana Piovani e Neymar estão vivendo uma batalha judicial - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que Fernanda Campos ainda guarda mágoas de seu relacionamento extraconjugal com Neymar. A influencer + 18, que é ex-amante do atleta, se ofereceu para ajudar a atriz Luana Piovani e testemunhar a favor dela no processo movido contra o craque do Santos.

“Meu advogado já me alertou sobre isso, devo ser ouvida nesse caso. Não estou envolvida diretamente no caso, mas se a Justiça e a defesa da Luana entenderem que posso falar da traição dele, vou dizer a verdade, tudo o que aconteceu. Aliás, essa história toda é pública”, disse ela, em entrevista ao podcast Super Life.

“Todo mundo já sabe que existem conversas, prints... Ele traiu e ponto final. Isso é ser mau-caráter? Aí a Justiça vai decidir. Não tenho mais contato com ele, mas não estou mais bloqueada nas redes. Não vou prejudicar ninguém, vou contar a verdade. Simplesmente isso, nada a esconder”, completou.

A possibilidade da morena depor a favor da artista surgiu após os advogados de Piovani solicitarem depoimentos de pessoas próximas ao jogador para reforçar as declarações dadas por ela e rebentar a acusação de difamação.

Relembre o caso

O atleta moveu o processo judicial após a famosa proferir uma série de ofensas contra ele nas redes sociais. Na ocasião, em maio de 2024, Luana criticou a postura de Neymar em apoiar um projeto de privatização das praias brasileiras.

Ela chamou o jogador de futebol de “mau-caráter”, “ignóbil”, “péssimo pai” e “escroto”. O famoso chegou a rebater as falas dela publicamente e a chamou de “louca”, pedindo que ela cuidasse da própria vida e o deixasse em paz.

Em dezembro de 2024, Neymar processou a ex de Pedro Scooby por difamação e injúria, exigindo uma indenização na quantia de R$ 50 mil. Piovani revogou o pedido e o processo ainda está tramitando judicialmente.