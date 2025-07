Casada com ex-pedreiro, filha de Gugu choca com desabafo forte: "Difícil"

Sofia Liberato falou sobre mudança enfrentada - Foto: Reprodução | Record e Instagram

Sofia Liberato, uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, emocionou seguidores ao compartilhar um relato sincero sobre um período desafiador que viveu ao lado da família.

Aos 21 anos e casada com o ex-pedreiro Gabriel Gravino, a influenciadora digital abriu o coração ao recordar o momento em que deixou o Brasil para começar uma nova vida nos Estados Unidos.

Em uma publicação feita na última semana, Sofia contou que o dia marcava exatamente 10 anos desde que a família desembarcou em solo americano, deixando para trás São Paulo, onde viviam com o apresentador Gugu e a mãe, a médica Rose Miriam Di Matteo. Na época, Sofia tinha apenas 11 anos.

“Hoje, 2 de julho, completamos 10 anos desde que eu e minha família começamos uma nova vida nos Estados Unidos. Uma década de histórias, desafios e muito aprendizado”, escreveu.

Ela relembrou o primeiro dia de aula no país, descrevendo o quanto foi doloroso se adaptar: "Era um mundo completamente diferente — outra língua, outra cultura, tudo novo".

"Nunca compartilhei isso por aqui, mas aquele primeiro ano foi bem difícil pra mim. Passei por muitos desafios na escola, chorei por não entender o idioma... mas eu nunca desisti", disse.

Filha de Gugu revela situação complicada

A jovem revelou que mesmo tirando notas baixas nos primeiros meses, fez de tudo para acompanhar o ritmo.

Atualmente, a filha de Gugu estuda em uma das melhores faculdades da Flórida, cursando Finanças e realizando apresentações em inglês, um orgulho para quem, aos 11 anos, não sabia sequer ler na língua.

“Fiz isso por mim, e por aquela Sofia do 6º ano que não sabia ler nem escrever em inglês. Porque sem os desafios — por menores que sejam — a gente não cresce, não aprende", acrescentou.

Desabafo de Sofia Liberato

Sofia também fez questão de agradecer aos pais pela oportunidade de recomeçar e deixou uma mensagem de fé.

“Quando caminhamos ao lado daquele que é o caminho, a verdade e a vida, encontramos direção, sabedoria e propósito. Sou eternamente grata a Deus, que abriu as portas e guiou nossos passos; e aos meus pais, que me deram a chance de construir uma vida aqui", escreveu.

Ao final, reforçou que cada escolha importa: “Porque no fim, é no hoje que construímos o amanhã que desejamos. Dez anos depois... sigo com fé, gratidão e coragem para tudo o que ainda está por vir".