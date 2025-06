Herança de Gugu: entenda a polêmica com suposto namorado do famoso

Gugu e seu suposto namorado - Foto: Reprodução | Instagram

Thiago Salvático segue tentando provar sua união estável com Gugu Liberato. O chef de cozinha sofreu uma reviravolta após entrar com uma ação judicial para adquirir metade da herança do artista, que faleceu em 2019, chegando a marca de R$ 1,5 bilhão.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a Justiça não deu um parecer com relação ao recurso apresentado por Thiago, que foi solicitado logo após o Tribunal de Justiça de São Paulo não reconhecer a união estável entre o apresentador e ele.

A previsão inicial era que o caso fosse resolvido nesta terça-feira, 10, porém o juiz responsável pelo caso pediu vista ao recurso. A decisão implica na agilidade do processo, não estabelecendo um prazo final para definir se Thiago era ou não parceiro de Gugu.

O processo

Na ação, Thiago Salvatico pede metade da herança do apresentador, que totaliza o montante de R$ 3 bilhões. Caso ele seja reconhecido oficialmente como parceiro de Gugu, ele receberá R$ 1,5 bilhão.

Ao longo do processo, o chef de cozinha anexou fotos de viagens e mensagens íntimas trocadas com o comunicador, nas quais eles falavam sobre planos de construírem uma família juntos.

Em janeiro de 2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo não reconheceu a união estável do casal e alegou que as provas apresentadas pelo cozinheiro podem ser interpretadas como uma relação de amizade e as mensagens trocadas de maneira confidencial inviabilizam a comprovação oficial de união estável.

Herdeiros legais

Atualmente, os herdeiros legais de Gugu Liberato são divididos em dois grupos. O primeiro pertence aos três filhos dele: João Augusto, Sofia e Marina, que detém 75% do valor total.

Já os outros 25% foram determinados para os sobrinhos dele. Porém Rose Miriam di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador, entrou com uma ação de reconhecimento de união estável com Gugu e pediu 50% da herança, mas desistiu posteriormente.

Por ter sido nomeada inventariante de Gugu, a irmã dele, Aparecida Liberato, estava habilitada perante à justiça a receber 5% da herança, mas abriu mão do valor e deixou para os filhos.