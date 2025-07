Edu Guedes reaparece após diagnóstico de câncer; veja vídeo

O famoso está realizando um tratamento contra o câncer - Foto: Reprodução | Instagram

Edu Guedes reapareceu na mídia nesta quarta-feira, 9, dias após realizar uma cirurgia delicada para retirar um tumor no pâncreas. O apresentador fez uma participação especial no programa ‘Fica com a Gente’, comandado por ele na Rede TV!.

Na gravação, exibida ao vivo na atração matinal, o marido de Ana Hickmann agradeceu o carinho do público com ele e contou detalhes sobre seu processo de recuperação e do tratamento contra o câncer.

“A minha cirurgia durou aproximadamente seis horas e foi um sucesso. Nela, ele retirou a calda do pâncreas, alguns gânglios e o baço. A minha recuperação está sendo ótima. Hoje já estou no quarto”, disse ele.

O famoso ainda contou que os exames de identificação de pedra nos rins salvaram sua vida. “Aquelas pedras [nos rins], que pareciam a pior coisa do mundo, mais a investigação do dr Joaquim, salvaram a minha vida”, confessou.

“Eu agradeço demais a Ana, a Maria e meus pais por estarem ao meu lado. Minha família, tantos amigos e muitos brasileiros, que eu não tinha ideia, que gostam de mim. Tenho certeza que estou recebendo toda essa força para melhorar e me curar também”, concluiu.

🚨ASSISTA: Edu Guedes se emociona ao falar após cirurgia para retirada de câncer no pâncreas e agradece as orações.

pic.twitter.com/GwLw4cYwxD — CHOQUEI (@choquei) July 9, 2025

Diagnóstico

Edu Guedes foi internado neste final de semana com um quadro de infecção ocasionada por um cálculo renal e recebeu o diagnóstico de um tumor no pâncreas após realizar exames complementares.

O famoso passou por uma cirurgia no sábado, 5, para a remoção do tumor, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento teve duração de 6 horas e, segundo o médico, “apesar de complexo, transcorreu bem”.

Após a cirurgia, o apresentador Edu Guedes segue em recuperação e compartilhou uma mensagem inspiradora através da sua assessoria de imprensa, na até aqui única manifestação pública sobre o diagnóstico. “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”, declarou ele.