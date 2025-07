Andressa Urach inova e anuncia vídeo com o próprio pai e ex-sogra

A famosa contou detalhes sobre a gravação - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach voltou a polemizar com conteúdo adulto nas redes sociais. A influenciadora digital anunciou a gravação de um vídeo erótico com o pai, Carlos Urach e sua ex-sogra, Bia Black, nesta quarta-feira, 9.

“Diziam que eu era o escândalo da semana… Mas dessa vez, o escândalo é de amor, reconciliação e bom humor! Gravei meu pai com a minha ex-sogra (sim, você leu certo!) e o resultado ficou inacreditável!”, escreveu ela na legenda da publicação, em que aparece ao lado dos dois.

A famosa ainda afirmou que o público não perde por esperar ao assinar sua plataforma e conferir o conteúdo do casal. “Olha só no que a gente tá metido agora, segura, Brasil. Por essa você não esperava. É isso mesmo que você pensou, gravamos algo que ninguém imaginava, ficou incrível. E como a Bia falou, já sabe onde encontrar”, disparou.

Nos comentários, diversos seguidores ficaram surpresos com a atitude de Andressa. “Até o diabo tem medo dessa mulher”, disse um. “O diabo tomando água com açúcar após ver esse post”, afirmou outro. “Pra ela é nada demais, pois o filho já gravava ela. Então gravar o pai pra ela é normal”, reforçou uma terceira.

Prostituição

Recentemente, a famosa revelou que pretende voltar a se prostituir, pois gosta de trocar sexo por dinheiro. Em entrevista a TV Leo Dias, Andressa Urach afirmou que aprendeu a vender seu corpo e se acostumou com isso.

“Eu não estava fazendo, mas agora vou voltar pro job, porque a situação apertou. Tenho que pagar o cartão. Eu não queria. Na época, eu cobrava uns R$ 15 mil. Agora, por R$ 6 mil eu faço, porque estou precisando”, disse ela.

A loira ainda explicou que aprendeu a trocar seu corpo por dinheiro ainda muito nova. “Eu aprendi, desde os 21 anos, a ganhar dinheiro em troca de sexo. Tenho dificuldade de ter relação sexual se não for me pagando. Acho que tenho fetiche”, disparou.

“Eu vejo o meu corpo como um produto, um objeto. Tem um valor, compra quem quer, eu estou faturando. Eu não quero viver muito tempo trabalhando com a minha imagem, com o meu corpo. Estabeleci um tempo de cinco anos. Tenho que pensar no meu futuro, no futuro dos meus filhos”, concluiu.