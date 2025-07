Andressa Urach volta à prostituição e reduz valor pela metade

A famosa voltou a vender o corpo - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach surpreendeu os seguidores ao anunciar que voltará para a prostituição. A influenciadora concedeu uma entrevista a Leo Dias TV, nesta quinta-feira, 26, e revelou que cobrará menos da metade do valor que cobrava anteriormente.

“Eu não estava fazendo, mas agora vou voltar pro job, porque a situação apertou. Tenho que pagar o cartão. Eu não queria. Na época, eu cobrava uns R$ 15 mil. Agora, por R$ 6 mil eu faço, porque estou precisando”, disse ela.

A loira ainda revelou que aprendeu a trocar seu corpo por dinheiro ainda muito nova. “Eu aprendi, desde os 21 anos, a ganhar dinheiro em troca de sexo. Tenho dificuldade de ter relação sexual se não for me pagando. Acho que tenho fetiche”, disparou.

“Eu vejo o meu corpo como um produto, um objeto. Tem um valor, compra quem quer, eu estou faturando. Eu não quero viver muito tempo trabalhando com a minha imagem, com o meu corpo. Estabeleci um tempo de cinco anos. Tenho que pensar no meu futuro, no futuro dos meus filhos”, concluiu.

Cachê anterior

Vale lembrar que Andressa já revelou que cobrava o montante de R$ 15 mil por hora em seus programas, em 2023. Na época, a ex-Fazenda afirmou que selecionava bem os clientes que teriam acesso ao corpo dela.

“Nunca contei. Cobro R$ 15 mil a hora. Meu corpo é um produto”, disse ela, em entrevista a um veículo de comunicação na ocasião, causando um burburinho nas redes sociais.