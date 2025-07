Amado Batista se pronuncia sobre traição com amiga da noiva

Os dois foram alvos de boatos de crise - Foto: Reprodução | Instagram

Amado Batista quebrou o silêncio e se pronunciou sobre os boatos de que teria traído sua esposa, a modelo Calita Franciele, de 23 anos. O cantor fez um post em seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira, 27, e contou que tudo que saiu na mídia sobre o casal é mentira.

“Seus fofoqueiros. Deviam ter vergonha na cara de estarem inventando tanta mentira sobre eu e minha mulher. Tem nada com a gente, está tudo maravilhoso, vocês querem estragar tudo. Que isso. Vocês não têm notícia e ficam inventando notícias da gente para passar para as pessoas”, disse ele.

“Que vergonha. Ainda bem que nós não temos nenhum motivo e nem cara para trair um ao outro porque a gente se gosta, se ama, ela é uma pessoa maravilhosa, não merecia isso de ninguém, principalmente de mim”, completou o artista, que é 51 anos mais velho que a amada.

Parte do show

Durante o desabafo, o artista ainda revelou que sua fala sobre solteirice faz parte de seu show e sempre é dita por ele durante todas as apresentações, estando solteiro de fato ou não.

“Como ela mesma disse: é um show. Em um show você precisa ter interação com o público, conversar, brincar. Faço isso há 50 anos, como ela disse a vocês. Não tem nada a ver, é brincadeira de show, não é o homem que está ali no palco falando aquelas coisas, é o artista, se divertindo com o público, cantando, e brincando porque cada música tem seu texto. Nunca viram meu show na vida?”, disparou.

“Na hora que verem alguma coisa que para vocês é notícia, vale a pena ter audiência, aí começam a falar esse tipo de coisa. Estou envergonhado de vocês, deviam ter vergonha do que estão tentando fazer. Vocês deviam pedir desculpas por estarem tentando estragar um casamento tão maravilhoso que é o da gente. Só tenho isso para dizer para vocês”, completou.

Amado também fez um alerta para os seguidores e fãs que o acompanham nas redes sociais. “Estou triste e envergonhado com vocês falsos comunicadores! Por favor, ouçam com atenção!”, escreveu ele na legenda da publicação.