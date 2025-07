Família de Simone Mendes ajudou a expor deputado que destinou R$ 2 milhões a condomínio

Simone Mendes e o marido - Foto: Reprodução | Instagram

Uma briga envolvendo a família da cantora Simone Mendes ajudou a desmascarar um esquema milionário envolvendo o deputado federal Fábio Teruel (MDB). Vizinho da sertaneja, o parlamentar discutiu publicamente com o marido dela, o empresário Kaká Diniz, e acendeu um alerta.

Segundo informações do portal Metrópoles e do g1, a casa do deputado no Residencial Tamboré I, na região de Alphaville, mesmo condomínio da artista, não consta na lista de bens declarados à Justiça eleitoral por ele e só foi identificada a partir da confusão entre ele e Kaká, em setembro de 2024.

Na época, Fábio Teruel reclamou das constantes fugas do cachorrinho de Simone, chamado Jack, da raça Border Collie. Ele fez um post em seu perfil do Instagram e citou a famosa e o marido, alegando que eles precisavam cuidar melhor do animal.

“Meninos, já encontrei o cachorro de vocês na rua e levei até a casa de vocês. Minha esposa também encontrou uma outra vez e levou até a casa de vocês. Ontem, a gente viu no grupo que o cachorro tinha se perdido outra vez, e minha esposa, lá pela meia-noite, incomodada com aquilo, foi atrás”, disse ele.

“Junto com os seguranças, ela encontrou o cachorro caído na piscina da casa [em obras] do lado de vocês, que parece que é da Simaria [irmã de Simone], né? O cachorro estava lá no buraco. Ainda bem que encontramos. Pet a gente tem que cuidar e ter atenção. Amor constante. É gostoso ter um animalzinho de estimação, mas tem que dar amor e atenção, minha gente. Tem que ter cuidado”, completou ele.

Respostas de Kaká e Simone

Irritado com a exposição, Kaká Diniz deu uma resposta direta ao deputado e afirmou que ele estava querendo usar a imagem da família deles para se promover nas redes sociais e vencer as eleições.

“É ano de eleição, mas eu não me manifesto de forma pública. Mas muito cuidado com os políticos que ficam se apropriando de imagem das pessoas públicas, tentando criar polêmica pra hippar em rede social, gerar mídia e tentar voto por causa disso, pra ficar mais conhecido de alguma forma. Político tem que servir ao povo, e não contra o povo. Essa historinha de querer dar lição de moral nos outros pra mim não rola”, disparou.

Já Simone Mendes ironizou a fuga do animal e as falas do deputado, publicando um vídeo do cachorro aprontando em casa. “Você não pode sair na rua sem conversar com a sua mãe, porque as pessoas tão querendo ‘coisar comigo’. Você não pode escapulir. Não quero te manter amarrado, mas, se abre a porta e você escapole, eu levo a culpa. Ajuda a reputação da sua mãe, meu filho…”, brincou ela.

Esquema milionário

Um recurso de R$ 2,2 milhões destinado pelo deputado federal Fábio Teruel (MDB) foi empregado no recapeamento das ruas do seu próprio condomínio, conhecido como Beverly Hills paulista, localizado em Alphaville, na Grande São Paulo.

A obra, realizada pela prefeitura de Barueri, comandada pelo prefeito Beto Piteri (Republicanos), é parte dos investimentos de R$ 11,2 milhões repassados pelo emedebista por meio de emendas pix, conforme consta no portal da Transparência do governo federal.

Apesar do uso do dinheiro público para recapeamento de condomínios fechados não ser uma prática proibida, os parlamentares não podem direcionar emendas para benefício próprio. A medida pode ser considerada improbidade administrativa.

Em nota enviada ao g1, a Prefeitura de Barueri confirmou que as ruas do condomínio Tamboré I foram recapeadas com os recursos da emenda do deputado Fabio Teruel, porém reforçou que as vias são públicas e é dever da prefeitura fazer obras de manutenção no local.