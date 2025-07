Influencer baiano viraliza ao imitar vídeos feitos por IA; veja mais

Will Forlan viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes sociais

Com expressões neutras, movimentos repetitivos e um timing preciso, o humorista e influencer baiano Will Forlan viralizou nas redes sociais ao imitar, com perfeição, vídeos gerados por Inteligência Artificial. Natural de Itabuna, no sul da Bahia, ele levou o humor digital para outro nível ao desafiar os limites entre humano e máquina.

Conhecido por usar recursos de IA em seus conteúdos, Will surpreendeu ao inverter os papéis e simular com o próprio corpo os movimentos característicos de vídeos criados por algoritmos. Os resultados não passaram despercebidos: um dos vídeos, gravado na praia, já soma 660 mil visualizações no TikTok e quase 3 milhões no Instagram. Outro, feito em uma rua, também segue em alta nas plataformas.

A performance despertou a curiosidade dos seguidores, que lotaram os comentários com reações bem-humoradas. “Ficou tão igual que eu acho que foi feito por IA”, escreveu um internauta. Outro disse: “Brasileiro ele é tão criativo que humilha até a IA”. Já um terceiro ironizou: “Já estão dando curso? Pra gente poder roubar o lugar da IA?”.



O sucesso dos vídeos atraiu atenção além dos seguidores comuns. Celebridades como a cantora Marvvila, a ex-BBB Raquele Cardozo e o jogador Léo Pereira comentaram nas publicações, entrando na onda do humor de Will.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, o influenciador baiano começou sua trajetória no YouTube e se lançou na careira de humorista após perder o emprego. “Quando eu fui demitido, decidi me dedicar ao humor. Minha mãe me apoiou, e as coisas começaram a fluir”, contou ele ao programa Mosaico Baiano.

Confira um dos vídeos do humorista: