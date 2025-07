Cantora famosa usa foto da genitália em capa de álbum

Uma cantora internacional causou polêmica nesta quinta-feira, 27, após divulgar o encarte de seu novo álbum, Virgin, com uma imagem inesperada. Segundo Lorde, a decisão criativa por trás da foto ousada, um close de sua virilha coberta apenas por uma calça plástica transparente, veio com a ajuda inusitada de seu gato de estimação.

Nas redes sociais, a artista contou que mostrou diferentes imagens para seu gato e a escolhida por ele foi justamente a mais provocativa. O clique acabou estampando a versão em vinil do disco, o que surpreendeu e dividiu os fãs.

se eu tiver que ver mais um puritano neste site reclamando de ver o tabaco da lorde, olha…do jeito que vocês falam parece que a mulher usou uma foto arreganhada com closes ginecológicos no álbum quando na vdd é mó de boas vcs deviam se preocupar com uns problemas de vdd