Influenciador é picado por cobra durante gravação: “Passando mal”

O famoso ficou desesperado ao ser picado - Foto: Reprodução | Instagram

Felca passou por uma situação inusitada durante a gravação de um vídeo nesta semana. O influencer foi conhecer a coleção de cobras do biólogo Richard Rasmussen e acabou sendo picado por uma delas, ficando com o braço sangrando.

“É quase uma hemorragia. Acho que pegou bem na veia dele. O único vaso que tinha aqui pegou”, disse Richard. “Papo reto, tô passando mal”, confessou o influenciador, que precisou de atendimento da equipe do biólogo após o ataque do animal.

GENTE? Felca levou uma picada de uma das cobras de estimação do Richard Rasmussen.pic.twitter.com/9gp9V2qnW4 — POPTime (@siteptbr) June 27, 2025

Entretanto, o animal não era venenoso e não trouxe nenhum tipo de perigo real para Felca. A equipe do biólogo jogou álcool no local da picada e limpou a ferida do braço do rapaz, que estava sangrando.

Sintomas da picada de cobra

Apesar de não trazer riscos à saúde, uma picada de cobra não venenosa, causa, geralmente, terror e manifestações autonômicas como náuseas, vômitos, taquicardia e diarréia, o que dificulta a distinção dos sintomas do envenenamento.

Entretanto, os machucados causados por cobras não venenosas produzem somente sinais e sintomas locais, como dor e 2 a 4 fileiras de escoriações da mandíbula superior da cobra no local da picada.