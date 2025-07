Zé Felipe vira líder de rejeição na Bahia após ser vaiado em show no São João

O cantor foi líder de rejeição na Bahia - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que a passagem de Zé Felipe pela Bahia não agradou muito o público do estado. Pouco antes de receber uma chuva de vaias durante sua apresentação em Cruz Das Almas, o cantor foi detonado ao cantar em São Sebastião do Passé.

Internautas fizeram reclamações nas redes sociais sobre o show, alegando que o artista utilizou playback efeitos para mudar a voz, conhecido como playback, durante toda a apresentação.

“Pov: Você foi no show do Zé Felipe, mas só entraram no palco o autotune e o playback”, escreveu uma usuária do Instagram. O post acabou repercutindo e recebeu uma série de comentários de outros internautas, que também criticaram a performance do ex-marido de Virginia Fonseca.

Zé Felipe foi detonado na web | Foto: Reprodução | Instagram

“Se voltasse a cantar sertanejo era mais lucro”, disparou uma. “Isso é real, já vi vários relatos que falaram que nunca mais vão vê-lo”, afirmou outra. “Infelizmente já tive o desprazer de presenciar uma apresentação dele também. Foi puxado, viu?”, confessou uma terceira.

Falta de demanda

Vale lembrar que o filho do cantor Leonardo passou por uma situação delicada em julho do ano passado. O artista teve um show cancelado por falta de demandas e baixa venda de ingressos.

Segundo informações do colunista Danyel Nascimento, do jornal “O Dia”, o produtor Felipe Maciel, que trabalhava com Zé Felipe, revelou que a apresentação precisou ser cancelada porque o contratante não havia conseguido vender nem 30 ingressos.

Entretanto, a conversa teria acontecido em 2018, ano em que o artista lançou a canção 'Amor Todo Dia'.