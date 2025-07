Sheila Mello revela que já escapou de três estupros

A dançarina relembrou o ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Sheila Mello surpreendeu os fãs ao revelar que já escapou de três estupros em sua infância e adolescência. Ex-dançarina da banda É O Tchan, a loira contou que os problemas começaram a surgir com o nascimento de seus seios, que chamavam atenção dos moradores de seu bairro, na periferia de São Paulo.

“Não foi fácil para mim descobrir minha feminilidade porque no meu quintal só tinha homens, meus irmãos, meus primos... Meus peitos começaram a nascer, eu botava cinta para tapar meus seios, foi uma fase ruim, difícil, porque fiquei com a sensação de que não ia mais pertencer àquele lugar”, disse ela, em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

“[Eu morava] em um bairro [perigoso], mas sempre fui tão protegida por Deus que escapei de três estupros... Então, realmente, ter peitos era perigoso... Foi bem pesado, você está ali na periferia é muita vulnerabilidade”, disparou.

“Então ter seios, ser sensual... Chegou uma época que entendi que isso [ser sensual e mulher] era perigoso e também ia me tirar pertencimento dos meninos, então relutei, escondi meus peitos”, completou.

Namoro secreto

Recentemente, a famosa voltou a ganhar os holofotes da mídia ao revelar que viveu um romance secreto com seu colega de grupo, o dançarino Jacaré. No relato, Sheila contou que só os membros da banda sabiam do relacionamento.

“É a primeira vez que eu falo: já, já teve um affair sim. […] A gente teve um lance, pouco tempo, e assim acabou. Eu fui madrinha do casamento, ele foi padrinho do meu casamento”, disse ela.

A artista ainda afirmou que Jacaré é um de seus melhores amigos hoje em dia. “Tirando os meus irmãos, ele é a pessoa por quem eu tenho a maior gratidão. Ele me salvou de ser afetada, tipo aquelas artistas doidas”, concluiu.