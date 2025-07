Davi Brito cede a críticas e troca lente de contato dos dentes

Davi tem realizado procedimentos estéticos - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito usou suas redes sociais para revelar que mudou o tamanho das lentes de contato dos dentes. O campeão do BBB 24 fez um post em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 8, e afirmou que os dentes estavam muito grandes.

“Estava muito grande. Agora vai ficar num tamanho certinho, bonitinho. Até a espessura do rosto vai mudar”, disse ele, que já realizou outros procedimentos estéticos com harmonização facial e lipoescultura HD.

Davi Brito trocando lentes | Foto: Reprodução | Instagram

Entretanto, vale lembrar que a mudança do baiano foi ocasionada pelas críticas que ele recebeu na web após colocar as primeiras lentes. Na época, diversos internautas alegaram que a cor esbranquiçada e o tamanho das facetas estavam desproporcionais ao rosto do famoso.

Gafe

Recentemente, o famoso cometeu um erro de português durante sua participação no programa “Torta na Cara” do “Domingo Legal”. A situação aconteceu quando o apresentador Celso Portioli perguntou qual seria o plural de limão, e prontamente o campeão do Big Brother Brasil 24 respondeu: “limonada”.

Rindo da situação, o apresentador comentou: “Olha, se você gosta de viralizar, vai estar em tudo quanto é vídeo hoje”, afirmou. Já no X, antigo Twitter, os internautas brincaram com a situação gerada por Davi.

“Meu Deus! Abri a TV e tava o Davi Brito dizendo que o plural de limão é limonada. Desliguei”, escreveu um. “Ele não fez isso kkkk. Qual plural de limão. Davi Brito: ‘limonada’”, disse outro. “E o Davi Brito que disse que o plural de ‘limão’ é ‘limonada’ no Domingo Legal?”, contou um terceiro. “Socorro! Davi Brito respondeu que o plural de limão é limonada”, postou mais um.