Anitta quebra o silêncio sobre novas plásticas no rosto

Anitta após as plásticas - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta usou suas redes sociais para falar pela primeira vez sobre os novos procedimentos estéticos feitos em seu rosto, que chamam a atenção dos internautas nos últimos dias. Através de uma live em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 9, a cantora rebateu as informações falsas veiculadas na mídia.

“Saíram algumas notas na imprensa sobre eu estar desfigurada ou de eu ter voltado dos Estados Unidos com um dreno na cara, numa emergência, etc. e ter pegado uma bactéria numa cirurgia, coisa que seria bem perigoso, eu estaria, sei lá, acamada nesse caso. Comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu estava com o pé na cova já, super mal, super cagada”, disse ela.

A famosa ainda alegou que sempre mexeu no rosto, a fim de melhorar a aparência. “Decidi aparecer nos stories para não ficar essa tensão no ar de que eu estava desfigurada e etc. Eu sempre faço procedimentos na minha cara, gente. Sempre. Isso é desde sei lá quando. Isso é um costume”, disparou.

“Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos. E desde então eu não deixei de fazer plástica. Eu sempre fiz. Mas eu não acho que é uma coisa que tenho que ficar postando o tempo todo. As outras vezes que fiz ninguém nem descobriu e ninguém, nem percebeu e nem se falou sobre isso e tá tudo certo”, completou.

Pautas relevantes

Durante o bate papo, Anitta ainda afirmou que costuma trazer pautas relevantes nas redes sociais, mas as informações não repercutem tanto na mídia quanto suas mudanças estéticas.

“Eu não trago pauta de plástica, eu não fiz um face reveal. Do leque de opções que eu entrego [para as pessoas], elas escolhem falar sobre minha aparência, sobre o que eu escolhi fazer na cara ou não escolhi. Então, quem é que está influenciado o jovem ou a mulher a falar sobre a aparência? A julgar a aparência do outro?”, disse.

“Posso fazer o que eu quiser com a minha cara e com meu corpo. As pautas que eu trago verdadeiramente importam e são as que eu penso que as pessoas devem seguir”, completou a famosa.