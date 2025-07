Cantor Nattan é hospitalizado e cancela agenda de shows

O cantor recebeu o diagnóstico de um vírus - Foto: Reprodução | Instagram

Nattan surpreendeu os fãs ao cancelar repentinamente sua agenda de shows. O cantor fez uma sequência de stories em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 9, e contou que foi hospitalizado ao ter febre alta e outros sintomas.

“Febre voltou. Negócio forte da gota. Nunca vi pegar para derrubar desse jeito”, disse ele, que apresentou dores no corpo, nos olhos e temperaturas elevadas entre 38°C e 39°C.

Em nota, a equipe do famoso revelou que ele foi diagnosticado com Influenza A, vírus altamente contagioso. Eles ainda informaram que a agenda de shows do artista foi cancelada por orientação médica e os shows dos dias 9, 11, 12 e 13 de julho, nas cidades de Bragança (PA), Santa Bárbara (MG), Salinópolis (PA) e Santana do Araguaia (PA), serão remarcados.

Os funcionários ainda agradeceram o carinho do público com o pai da filha de Rafa Kalimann. “Ele agradece o carinho e a compreensão dos fãs, e espera voltar em breve com toda a saúde e a alegria para vocês”, escreveram.