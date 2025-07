Veja nova aparência de Anitta após infecção bacteriana grave

Anitta teve uma infecção bacteriana severa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Anitta se tornou um dos assuntos mais comentados da internet na noite desse sábado, 28, após ela reaparecer nas redes e mostrar a sua nova aparência. A artista ficou afastada da web e até cancelou seus compromissos profissionais devido a uma infecção bacteriana grave.

Recuperada, Anitta posou com Naomi Campbell e Sofia Vergara em sua aparição. No entanto, o que chamou atenção foram as mudanças em seu rosto. Algumas pessoas chegaram a apontar uma semelhança entre a funkeira e a amiga Juliette.

Os seguidores da artistas comentaram bastante o novo visual dela. “Chocado com esse novo rosto da Anitta, parece outra pessoa”, disse uma pessoa. “A cara da Juliette”, falou outra. “Do lado esquerdo é a Juliette e do lado direito é a Anitta”, disse mais uma. “Nossa, o rosto mais lindo que ela já teve”, escreveu outro seguidor. “Ela está belíssima, meu Deus”, concordou outro. Mais um complementou: “Novo rosto lindíssimo”.

Veja o antes e depois de Anitta:

Antes e depois de Anitta | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O que Anitta fez no rosto?

Anitta fez, recentemente, um lifting facial, procedimento estético com objetivo de rejuvenescer a aparência, nos Estados Unidos. “A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades citadas na nota, teve alta médica normalmente e retornou ao Brasil dentro do prazo estipulado por sua equipe médica”, disse a equipe.

A nota pontuou que “a infecção bacteriana que motivou o cancelamento do show em Campina Grande não tem relação alguma com complicações cirúrgicas”.

E a infecção bacteriana?

O público ficou sabendo sobre o quadro de saúde de Anitta por meio de um comunicado após o cancelamento de sua participação no São João de Campina Grande, marcada para o dia 18 de junho.

“Informamos que a cantora Anitta não poderá comparecer ao São João de Campina Grande, no dia 18 de junho, devido a questões de saúde que exigem repouso e cuidados médicos. A artista lamenta profundamente a ausência neste evento tão especial e reforça o carinho que tem pelo público paraibano”, dizia o texto.

O comunicado completava: “Anitta estava entusiasmada com a apresentação e esperava celebrar essa grande festa junina junto aos fãs, mas sua prioridade, neste momento, é sua recuperação. A cantora agradece a compreensão de todos e espera retomar esse encontro em breve, em uma nova oportunidade.”

Logo depois, um áudio da artista falando sobre a infecção viralizou. “Eu tô com uma infecção bacteriana severa, bem complicada, que já estava há alguns dias, mas eu tinha certeza absoluta que até hoje eu estaria bem”, disse.