Anitta cancela show de São João por conta de grave problema de saúde - Foto: Reprodução

Anitta cancelou sua participação em um dos maiores eventos juninos do país. Por orientação médica, a cantora precisará se afastar dos palcos temporariamente para cuidar da saúde. O show que aconteceria no São João de Campina Grande, na Paraíba, nesta quarta-feira, 18.

Problema de saúde e sumiço das redes sociais

A equipe da artista divulgou uma nota explicando que a decisão foi tomada para que Anitta cumpra repouso absoluto, conforme recomendação dos médicos. Sem entrar em detalhes sobre o quadro de saúde, a nota informa que ela prioriza, neste momento, sua recuperação.

O cancelamento acende ainda mais o alerta entre os fãs, que já vinham notando a ausência da cantora nas redes sociais. Há mais de um mês, Anitta não faz postagens pessoais e só aparece em conteúdos previamente programados pela equipe, o que já havia gerado especulações sobre seu estado de saúde.

Mensagem direta aos fãs

Em áudio enviado aos fãs e divulgado pela equipe, a cantora lamentou profundamente a decisão.

“Olá, todos os meus fãs. Estou vindo aqui mandar esse áudio para vocês porque a gente teve que informar que, infelizmente, não vai ser dessa vez meu primeiro São João de Campina Grande. Nem preciso dizer pra vocês que estou triste. Tem sido um ano desafiador pra mim nesse sentido, dos compromissos, de alguns cancelamentos”, declarou Anitta.

Apesar do cancelamento, a artista garantiu que sua vontade era estar presente no evento, mas reforçou que neste momento a saúde precisa estar em primeiro lugar. De acordo com a equipe da cantora, ela está tratando uma infecção com antibiótico intravenoso.

A equipe ainda não informou se outros compromissos da agenda serão afetados.