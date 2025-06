Cirurgia mal sucedida seria causa de infecção em Anitta, diz colunista

A assessoria da cantora se pronunciou - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta está passando por um período delicado com relação a sua saúde. A cantora revelou aos seguidores que foi diagnosticada com uma infecção bacteriana grave e cancelou sua agenda de compromisso no período junino por recomendações médicas.

“Olá, todos os meus fãs. Estou vindo aqui mandar esse áudio para vocês porque a gente teve que informar que, infelizmente, não vai ser dessa vez meu primeiro São João de Campina Grande. Nem preciso dizer pra vocês que estou triste. Tem sido um ano desafiador pra mim nesse sentido, dos compromissos, de alguns cancelamentos”, disse ela.

Apesar de não ter revelado a causa do problema de saúde, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, revelou que o quadro da artista se agravou após um procedimento estético cirúrgico mal sucedido.

Entenda o que aconteceu:

Fontes próximas à famosa revelaram que ela viajou para os Estados Unidos para realizar um lifting facial, que promete rejuvenescer a aparência e reduzir alguns anos esteticamente, porém o resultado não saiu como o esperado.

A situação foi tão grave que Anitta precisou assinar um termo de responsabilidade para conseguir embarcar de volta para o Brasil. Ao chegar no país natal, a cantora ainda precisou passar por cuidados intensivos e está usando um dreno no rosto.

A ‘poderosa’ teria ficado com o rosto irreconhecível e por isso preferiu sumir das redes sociais há semanas, realizando o tratamento longe dos holofotes e da mídia.

Assessoria nega

Entretanto, a informação foi negada pela assessoria dela, que garantiu que a infecção não tem nada a ver com um procedimentos estético mal sucedido. “Não procede de forma alguma a informação de que Anitta teria passado por uma cirurgia malsucedida nos Estados Unidos”, informaram.

A equipe de Anitta confirmou a realização da cirurgia, mas reforçou que ocorreu tudo como combinado. “A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades citadas na nota, teve alta médica normalmente e retornou ao Brasil dentro do prazo estipulado por sua equipe médica”, explicaram.

“Recentemente, a cantora trabalhou em estúdio e também gravou uma campanha em São Paulo. A infecção bacteriana que motivou o cancelamento do show em Campina Grande não tem relação alguma com complicações cirúrgicas. O quadro foi identificado, já está sendo tratado e apresentando melhora gradativa”, concluiu a nota.