Carro de influenciador baiano é apreendido em operação da PRF

O famoso estava acompanhado de um cantor - Foto: Reprodução | Instagram

Cristian Bell passou por uma situação delicada na tarde desta quinta-feira, 19. O influenciador baiano teve seu carro apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma blitz na altura do distrito de Humildes, na Bahia.

A informação foi dada por ele em seu perfil do Instagram, que conta com mais de 5 milhões de seguidores. O famoso ainda contou que estava acompanhado do cantor Theuzinho, que é empresariado por ele e se apresentaria na cidade de Cruz das Almas, destino final deles.

Ainda segundo Cristian, o veículo foi levado após apresentar irregularidade no pagamento do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA). “Família, não paguei meu IPVA. Na verdade, minha assessoria, porque não sou eu que resolvo essas coisas”, disse ele.

O humorista ainda justificou que tem três carros de luxo e não sabia da pendência. “Nosso carro vai ser preso. Tem que falar a verdade. É por que eu não tenho dinheiro? Não. É porque eu não sabia. Eu tenho três carros”, explicou.

Resgate

Minutos depois, Theuzinho contou que ele, Cristian e outras duas pessoas foram resgatados por uma fã que passava pelo local e os viu na estrada. Eles foram levados até outro município próximo, onde outro carro do influenciador estava localizado.

“Ele parou o carro no primeiro lugar que viu, perguntando se tinha alguém com carro. Adriele foi enviada por Deus, como anjo, e foi buscar a gente”, afirmou o rapaz, que se apresentará no bairro de Paripe, em Salvador, no próximo domingo, 22.

Pouco tempo depois, Cristian afirmou que o IPVA do veículo foi pago por sua equipe de funcionários, mas o carro só será liberado após um dia útil, já que foi apreendido em um feriado. “Eu acabei de pagar, mas falaram que é um dia útil para liberar”, concluiu.

Como pagar o IPVA

Vale ressaltar que pagar o IPVA é obrigação de todo cidadão proprietário de veículos como carros, motos, caminhões e outros. O imposto estadual brasileiro é cobrado anualmente e o valor pode variar de acordo com alguns fatores.

Dentre os fatores de determinação de preço estão: o estado onde o veículo está registrado; a alíquota definida pelo estado; e o valor venal do veículo, com base na tabela Fipe e em outras.

A forma mais comum de realizar o pagamento do imposto é através de um boleto gerado no site do Detran ou da Secretaria da Fazenda do estado onde o veículo está registrado. Outra alternativa para quitar a dívida é utilizar o aplicativo de um banco autorizado que tenha convênio com o Detran ou instituições financeiras.

O não pagamento do IPVA também não ocasiona na apreensão do veículo, mas sim na confiscação de documentos e aplicações de multas. De acordo com a Lei 14.229/2021 (originada da MP 1050/21), se o veículo estiver irregular apenas por licenciamento vencido e estiver com condições seguras de rodar, a autoridade deve solicitar a regularização dentro de 15 dias e liberar o automóvel.